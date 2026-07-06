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痛批食藥署一開始不願公布名單

質疑名單加總僅3噸多 第二層風險油品到底有哪些？

中聯油脂的大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標一案，衛福部食藥物署昨（5）日進一步公布257家業者資訊。不過，民眾黨立委陳昭姿指出，這份下游名單若依各品項標示的公升數、公斤數加總，僅約3.711噸，要求食藥署清楚說明1300噸致癌油各層的「應回收量」、「已使用流出量」與「已回收量」，強調民眾有知的權利，不該被當成白老鼠。針對食藥署公布的257家致癌油品下游業者名單，陳昭姿昨發文狠批，食藥署3天內說法一變再變，一開始說「第二層產品風險低不公布名單」，被民眾罵爆之後說「部分回收、業者自主揭露」，一直到剛剛才公布完整下游名單。非要等民怨沸騰、被罵翻了才甘願像擠牙膏一樣吐出真相，這算哪門子的把關？陳昭姿並認為，她一看這份下游名單，倘若把每個品項後的公升數／公斤數（假設1:1計算）加總，僅有約3.711噸，而有的品項後面甚至也沒有標示公升數。換言之，這份清單顯示的可能僅是「品項」，民眾還是無法得知第二層到底有多少噸？陳昭姿指出，1300噸的致癌油，到7／3為止食藥署回收數量僅17.422噸，食藥署難道不用清楚說明每一層的「應回收量」、「已使用（流出）量」、「已回收量」嗎？民眾有知的權利，不是食藥署的白老鼠，請不要拿全民的健康開玩笑！