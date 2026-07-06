天氣風險公司資深顧問吳聖宇於「天氣職人-吳聖宇」臉書表示，巴威颱風已進入規模擴張階段，暴風圈範圍已經變得相當大，即使中心尚未接近或已遠離，外圍環流仍可能持續影響台灣。目前各國模式對路徑仍未收斂，但因暴風圈已確定涵蓋陸地，因此海、陸警報齊發無法避免。其中歐洲中期預報（ECMWF）的預測路徑對台灣威脅最大，颱風中心可能從宜蘭一帶登陸，並穿越北台灣。吳聖宇預估周四起颱風影響逐步明顯，周五至周六為風雨最強時段，全台需提前防颱。
巴威颱風最新預測路徑出爐！最慘劇本「穿越北台灣」 海陸警無法避免
吳聖宇指出，巴威颱風的預測路徑，目前模式多收斂於八重山群島一帶，中央氣象署（CWA）預報位置偏北偏東，與FNV3系集平均相近，而FNV3過去誤差較小，因此被部分預報採納。
雖然路徑差異看似細微，但實際對台灣影響差別極大，例如通過石垣與宮古之間、或石垣與西表之間，甚至進入台灣與西表之間通過，風雨分布都可能完全不同。不過，目前CWA預報顯示，暴風圈已涵蓋陸地，因此海上與陸上颱風警報幾乎難以避免。
吳聖宇表示，目前各電腦模式仍存在差異，但整體熱區大致鎖定在八重山群島附近。若排除GFS模式，歐洲中期預報（ECMWF）傳統物理模式對台灣威脅最大，模擬路徑甚至顯示颱風可能從宜蘭一帶登陸並穿越北台灣；系集平均則略偏東北角近海掠過。
周四起影響逐步擴大！巴威颱風暴風圈罩住台灣陸地 周末風雨最劇
另一方面，經AI調整後的EC-AIFS與Google FNV3系集平均則偏向另一種情境：颱風通過八重山群島後轉向浙江方向，中心掠過台灣東北方海面，但暴風圈仍可能掃及中北部陸地。
吳聖宇說明，周一（6日）仍需持續觀察主觀與客觀路徑是否進一步收斂，若一致性提高，預報將更為明確。不過目前判斷，周四（9日）晚間起台灣天氣將逐步受到影響，周五（10日）晚間至周六（11日）白天將進入影響最劇烈時段。
吳聖宇提醒，由於巴威颱風SIZE相當大，即使各國模式預估颱風到了台灣以東時已過強度巔峰，但範圍大就會拉長影響時間，風雨可能提早開始、延後結束，整體影響不容小覷，需及早完成防颱準備。
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吳聖宇指出，巴威颱風的預測路徑，目前模式多收斂於八重山群島一帶，中央氣象署（CWA）預報位置偏北偏東，與FNV3系集平均相近，而FNV3過去誤差較小，因此被部分預報採納。
雖然路徑差異看似細微，但實際對台灣影響差別極大，例如通過石垣與宮古之間、或石垣與西表之間，甚至進入台灣與西表之間通過，風雨分布都可能完全不同。不過，目前CWA預報顯示，暴風圈已涵蓋陸地，因此海上與陸上颱風警報幾乎難以避免。
周四起影響逐步擴大！巴威颱風暴風圈罩住台灣陸地 周末風雨最劇
另一方面，經AI調整後的EC-AIFS與Google FNV3系集平均則偏向另一種情境：颱風通過八重山群島後轉向浙江方向，中心掠過台灣東北方海面，但暴風圈仍可能掃及中北部陸地。
吳聖宇說明，周一（6日）仍需持續觀察主觀與客觀路徑是否進一步收斂，若一致性提高，預報將更為明確。不過目前判斷，周四（9日）晚間起台灣天氣將逐步受到影響，周五（10日）晚間至周六（11日）白天將進入影響最劇烈時段。
吳聖宇提醒，由於巴威颱風SIZE相當大，即使各國模式預估颱風到了台灣以東時已過強度巔峰，但範圍大就會拉長影響時間，風雨可能提早開始、延後結束，整體影響不容小覷，需及早完成防颱準備。
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