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▲Selina曾登上節目《開講啦》親揭被燒傷後的那段低潮時期。（圖／翻攝自YouTube@The_Voice）

女團S.H.E雖單飛不解散，但感情依然親密如姐妹。其中成員Selina（任家萱）在2010年拍戲時遭到嚴重燒傷，而Hebe（田馥甄）與Ella（陳嘉樺）都在她身旁不離不棄。之後Selina漸漸康復、回到演藝圈後，於2014年首度站上台，登央視節目《開講啦》親揭那段過往傷疤，還透露受傷前為了結婚買房子，但價錢超出預期，又因燒傷擔心沒辦法再賺錢，沒想到Hebe跟Ella竟對她說：「就算有一天妳沒辦法再回來演藝圈，妳的房貸姐妹幫妳還。」Selina回憶這段過往也忍不住當場爆哭，3人之間的真摯友情感動全網。Selina曾在2010年10月於上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，因爆破戲操作失誤，全身54%面積遭到燒傷。在經過漫長的治療之路，才於1年後漸漸回歸演藝圈。而在她陷入低潮時，陪在身旁的除了家人，就是Hebe與Ella。而Selina在《開講啦》首次講述燒傷那段時期時，透露自己在受傷前，曾為了結婚買了超出自己收入預期的房子，但自己想說生小孩前還能工作5年，所以本以為可以負擔，沒想到2011年與前夫張承中結婚的她，在前一年就遭受了嚴重燒傷。Selina透露在受傷期間Hebe跟Ella曾對她說：「老婆妳不用擔心，就算有一天妳沒辦法再回來演藝圈，妳的房貸姐妹幫妳還。」Selina回憶這段過往也當場淚崩，並大讚：「她們就是這麼棒的姐妹。」雖然中間被主持人打斷直呼：「姐妹們都是豪言壯語，阿中自己到銀行去付錢。」但Selina繼續感謝她們，「姐妹講的時候，老公可能不在，但我的姐妹真的說她們會養我一輩子。」S.H.E之間親如姐妹的真摯友情，也讓粉絲們都非常感動，「她們真的是一起同甘共苦過的好姐妹跟工作夥伴」、「鐵三角，真的好喜歡她們」、「當時Selina的狀況很糟，是非常可能回不來演藝圈的。也就是Hebe與Ella明知道超高機率要幫Selina付房貸，她們還是說出口了，表示她們真的願意這麼做」、「三隻的好姐妹感情是永遠都不會變的。」