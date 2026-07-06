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巴西在2026年美加墨世界盃16強戰以1：2爆冷不敵挪威，再度慘遭歐洲球隊淘汰。這場潰敗不僅延續了巴西隊在世界盃上面對歐洲勁旅就軟腳的魔咒，更讓執教不滿2年的義大利名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）陷入前所未有的信任危機。賽後巴西知名球評痛批安切洛蒂的戰術與換人徹底毀了巴西，甚至出現大批球迷高喊要他立刻下課，轉而跪求剛結束曼城10年執教生涯、目前正值待業狀態的瓜迪奧拉（Pep Guardiola）出馬救國。安切洛蒂接掌巴西國家隊時，被外界視為終結巴西24年世界盃冠軍荒的最佳人選。這位曾5度奪得歐冠冠軍、征服五大聯賽的傳奇教頭，被寄望能帶領巴西重返世界之巔。然而，面對世界排名低於自己的挪威，巴西卻在16強遭哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度重創，直到傷停補時才靠內馬爾（Neymar）罰進12碼追回一球，最終仍以1：2遭淘汰。根據《太陽報》報導指出，賽後大批巴西球迷將怒火直接指向安切洛蒂。有人在社群平台X上寫下：「我們必須立刻解僱他。」也還有球迷毫不留情地痛批：「如果他還有一點職業道德，今晚就該自己請辭。」隨著安切洛蒂陷入信任危機，巴西球迷也迅速開始討論接班人選，而最多人支持的名字，就是日前結束曼城10年執教生涯的瓜迪奧拉。不少球迷紛紛留言表示：「現在就請瓜迪奧拉，還來得及。」、「2030世界盃就交給瓜迪奧拉吧。」、「拜託瓜迪奧拉來拯救巴西足球。」事實上，在巴西足協去年決定聘請安切洛蒂之前，瓜迪奧拉就曾是森巴軍團主帥熱門候選人之一。不過，目前外界普遍認為，剛離開曼城的瓜迪奧拉傾向先休息一段時間，是否願意立即接掌國家隊，仍充滿變數。除了球迷猛烈批評，巴西知名名嘴塞薩爾（Mauro Cezar）也在《Canal UOL》節目《Posse de Bola》中，毫不留情分析巴西落敗原因。他認為，安切洛蒂執教下的巴西隊「主動放棄控球」，讓挪威逐漸掌握比賽節奏，而下半場的換人更成為整場比賽的轉折點。塞薩爾表示：「安切洛蒂的巴西隊排斥控球，把球權主動交給對手。上半場挪威雖然一直在後場傳導，但威脅並不大；真正改變比賽的是下半場那些換人。」他更直接點名，內馬爾替補上場後，巴西反而失去比賽控制權，「那些調整毀掉了巴西，尤其是內馬爾的登場。之後挪威完全接管比賽，在前場持續施壓，哈蘭德也因此完成梅開二度。」毛羅也引用數據佐證自己的觀點。他指出，巴西上半場控球率僅35%，創下有相關統計以來，巴西隊在世界盃史上的最低紀錄。他認為，過去以華麗控球與主動進攻聞名世界的巴西，如今卻選擇將球權拱手讓人，完全失去了森巴足球的靈魂。隨著世界盃止步16強，巴西不僅延續28年的冠軍荒，也讓安切洛蒂的執教前景蒙上巨大陰影。究竟巴西足協是否會繼續信任這位名帥，或是順應民意尋找新掌舵者，勢必將成為世界足壇接下來最受矚目的焦點之一。