烏克蘭空軍稱，當地時間週一凌晨，首都基輔遭到俄羅斯以彈道飛彈襲擊，時值北約（NATO）峰會在土耳其召開的前一天，為峰會蒙上陰影。
根據《CNN》報導，爆炸發生前不久，基輔全市響起了空襲警報，市長克利奇科（Vitaliy Klitschko）在社群平台Telegram上發表聲明，稱基輔市內至少有2個區通報火災或因飛彈碎片造成損壞，截至發稿時間為止，襲擊仍在繼續，還動用了無人機和巡弋飛彈。
值得注意的是，在週一這場襲擊發動前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）就已警告，情報顯示俄羅斯正在準備發動新的「大規模襲擊」。
這並非俄羅斯近期第一次動手，上週四俄軍才對基輔發動猛烈襲擊，造成至少30人死亡，俄方加緊軍事行動，試圖奪取烏克蘭東部頓內茨克地區的更多領土。
不過，烏克蘭亦非省油的燈，近幾週也加強了對俄羅斯控制區內，重要基礎設施的攻擊力度，包括煉油廠、港口、軍工廠等等。
俄羅斯外交部表示，俄羅斯總統弗拉普丁（Vladimir Putin）、美國總統川普（Donald Trump），上週末（7/4）進行了近90分鐘的通話，川普再次提出，願意協助戰爭儘快落幕。
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值得注意的是，在週一這場襲擊發動前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）就已警告，情報顯示俄羅斯正在準備發動新的「大規模襲擊」。
這並非俄羅斯近期第一次動手，上週四俄軍才對基輔發動猛烈襲擊，造成至少30人死亡，俄方加緊軍事行動，試圖奪取烏克蘭東部頓內茨克地區的更多領土。
不過，烏克蘭亦非省油的燈，近幾週也加強了對俄羅斯控制區內，重要基礎設施的攻擊力度，包括煉油廠、港口、軍工廠等等。
俄羅斯外交部表示，俄羅斯總統弗拉普丁（Vladimir Putin）、美國總統川普（Donald Trump），上週末（7/4）進行了近90分鐘的通話，川普再次提出，願意協助戰爭儘快落幕。
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