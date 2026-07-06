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2026年世界盃16強淘汰賽中，挪威今（6）日以2：1掀翻巴西隊，隊史百年首度殺進世界盃8強。然而，這場比賽在英格蘭球壇同樣引發軒然大波。賽後，曼聯名宿奈維爾（Gary Neville）、兵工廠傳奇賴特（Ian Wright）以及曼聯鐵血隊長基恩（Roy Keane）在英國獨立電視台（ITV）的節目中，集體將炮火對準了巴西隊的中衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães），痛批他在這場「英超內戰」中徹底被曼城宿敵哈蘭德（Erling Haaland）虐翻，必須對巴西隊的2顆失球負起最大責任。在本場比賽第78分鐘，哈蘭德在禁區內硬生生力壓加布里埃爾，完成一記精準的頭槌破門，這成了摧毀桑巴軍團的關鍵一擊。由於兩人分別效力於英超爭冠死敵曼城與兵工廠，彼此可說是交手無數的「老熟人」，這讓英格蘭名宿們對加布里埃爾的防守表現感到非常不滿。曼聯傳奇後衛奈維爾在節目中率先開火，言語中充滿了不可置信：「最讓我火大的是加布里埃爾，全場沒有人比他更了解哈蘭德這個前鋒了。他居然選擇與哈蘭德保持5碼的距離去爭搶一個直線頭球？這簡太瘋狂了！他應該去卡住跑動路線、緊緊貼死對方，因為哈蘭德最擅長這種進攻，一旦讓他跳起來，你就徹底沒戲了。這完全是防守端不可饒恕的業餘錯誤。」奈維爾愈講愈氣，繼續猛烈抨擊：「我不知道他怎麼可能看不到哈蘭德？對方差不多有2公尺高，在場上簡直就是個巨人。加布里埃爾當時的位置明明算還可以，也是側身站位，在球即將傳中時，正常的防守球員都會去進行身體接觸、別讓對方衝起來。以他對哈蘭德的了解和賽前準備，竟然沒能做到這點，完全令人無法理解。」一向以毒舌、嚴厲著稱的曼聯鐵血隊長基恩，也言簡意賅地指出了加布里埃爾在防守端的致命盲點：「非常糟糕的防守，他甚至在防守時連回頭看哪怕一眼都沒有。哈蘭德已經起速前插，當球傳到那個絕佳區域時，這種一對一的情況下就只會有一個贏家。毫無疑問，哈蘭德展現了領袖氣質並完成了任務，而加布里埃爾全盤皆輸。」兵工廠傳奇前鋒賴特雖然身為兵工廠名宿，在此時也一臉震驚地隨聲附和：「對於加布里埃爾的表現，我完全無法反駁你們。讓我感到最震驚、最不可思議的，也是他居然連看都沒看哈蘭德一眼。」此外曼城傳奇門將哈特（Joe Hart）在BBC的評論中也一針見血地補刀，直言加布里埃爾在身體對抗和制空權上，被哈蘭德徹底碾壓了。這場歷史性的大戰，最終以哈蘭德大獲全勝告終。挪威隊在挺進8強後，將在台灣時間7月12日迎戰英格蘭與墨西哥之間的勝者。