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▲哈蘭德的球衣「Braut」是母親的姓氏。（圖／翻攝自IG@erling）

挪威足球好手哈蘭德自世界盃開賽以來一直是媒體關注焦點，尤其在16強淘汰賽中，挪威靠著哈蘭德一舉擊敗巴西，是隊史成軍百年以來首度闖進世界盃8強，有人發現他的球衣除了姓氏「Haaland」之外，還加上母親的姓氏「Braut」，變成「Braut Haaland」，哈蘭德曾表示，希望藉由這次世界盃，可以讓母親Gry Marita Braut看見他的努力與成長，也算是致敬母親。哈蘭德把母親的姓氏帶去世界盃，不僅是希望母親看到他在運動員生涯的努力與成果，事實上，哈蘭德的母親曾是挪威頂尖的女子田徑運動員，曾拿下七項全能的全國冠軍，這也促使哈蘭德踏入體壇，她的精神也一直支撐著哈蘭德的職業生涯。2026年世界盃今（6）日16強淘汰賽中，挪威對上足球強國巴西，靠著當家選手哈蘭德梅開二度，以2：1踢走巴西，這也是隊史成軍百年以來，首度挺進世界盃8強，讓挪威舉國狂歡，首都奧斯陸市中心湧入9萬名球迷徹夜狂歡，還一度包圍王宮，哈蘭德雖然在美國，但聽到家鄉的狀況，也驚訝說，「是挪威史上最瘋狂的日子了！」