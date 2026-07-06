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阮經天憑電影《周處除三害》中「陳桂林」一角再創演藝事業高峰，近日則被粉絲捕捉現身在民生社區，他頂著招牌落腮鬍現身知名牛雜湯店，完全還原「桂林仔」造型，引爆大批網友討論。阮經天日前到民生社區知名老店「蕭家牛雜湯」用餐，店家事後在社群分享合照「跟大家報告，我們的影帝鄰居阮經天（ 小天），放假回來民生社區了」，只見他留著濃密落腮鬍，造型跟《周處除三害》的陳桂林如出一轍，讓影迷瞬間入戲。貼文曝光後，不少網友紛紛引用片中經典台詞留言，笑說「桂林仔來喝牛雜湯了」、「下一秒是不是要說時間差不多了」、「九個聖杯才能合照？」、「關聖帝君給我九個聖杯，要吃九碗牛雜。」除了分享巧遇影帝，店家透露阮經天是趁著休假回到民生社區，聊天時還親口預告，自己8月將推出全新作品，希望大家多多支持；吃飽後，阮經天還被目擊前往洗車場，親手洗自己的保時捷911，全程沒有明星架子，低調又自在。