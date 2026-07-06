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出身基層 如今無黨籍參選縣長

黃敏惠讚歷練與能力令人佩服

藍白委讚她優秀人選、展現在野團結

綠營對手蔡易餘：互相勉勵、加油

無黨籍朴子市長吳品叡昨（5）日晚間正式宣布投入年底嘉義縣長選舉，國民黨立委王育敏、嘉義市長黃敏惠、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷同台站台，喊出全力支持，「在野大聯盟」態勢底定，準備挑戰民進黨提名的立委蔡易餘，拚翻轉綠營在嘉義縣長達20多年的執政。對此，已獲民進黨提名參選嘉義縣長的立委蔡易餘表示，將彼此勉勵、加油。國民黨今年5月底決議「禮讓」，不提名自家人選參選嘉義縣長，改採「在野大聯盟」模式全力支持吳品叡，整合在野力量對決民進黨。針對外界對她黨籍的疑慮，吳品叡昨晚在朴子火車頭公園舉辦「嘉義READY・叡力升級」感恩報告會上坦言，身邊很多長輩、朋友都是國民黨員，但自己確實是無黨籍身分，能以這樣的身分參選，她認為很有緣分。她也指出，嘉義縣在綠營執政20多年之下，「引擎」需要換新，縣政不該只有延續，而是要升級，需要像她這樣從基層做起的人來改變。談及自身歷練，吳品叡表示，她12年前從朴子市民代表做起，8年前、32歲時當選朴子市長，擁有完整的基層民意代表及地方行政經驗。她上任時市庫負債8千多萬元，任內以4年時間開源節流、還清債務，同時推動福利升級與藝文下鄉，希望有機會把經營朴子的成功經驗帶到嘉義縣府，讓嘉義變得更好。她並提出6大縣政藍圖，包括「強防災・護家園」、「育幼兒・樂成長」、「青年・創未來」、「敬長輩・享幸福」、「品教育・叡未來」、「興產業・旺嘉義」。嘉義市長黃敏惠在會中大讚吳品叡，說自己觀察她從20多歲投入公共事務以來持續努力、勇於學習，32歲就當選市長，展現出的行政歷練與承擔能力令人佩服，直言換作自己在那個年紀，也不見得敢做這麼大的決定，可見吳品叡格局更大、更廣。黃敏惠強調，民主社會選舉不分顏色，應該看能力與表現，懇託嘉義縣鄉親給吳品叡一個機會，就是給嘉義鄉親一個機會，相信縣市攜手努力會有更好的未來。身兼國民黨嘉義縣黨部主委的立委王育敏也稱讚，吳品叡任內改善財政、積極推動藝文活動，治理能力優秀，是嘉義縣需要的人才，國民黨黨員將全力動員支持，爭取年底勝選。民眾黨嘉義市長參選人張啓楷則表示，吳品叡把2屆朴子市長任內的負債還清、財政做得有聲有色，是參選縣長最理想的人選，民眾黨在嘉義縣也會全力支持、幫忙，展現在野團結一致的態勢。對於吳品叡正式宣布參選，蔡易餘回應表示，選舉本就是民主競爭的過程，自己的選戰方向與節奏不會因此改變，會跟對手彼此勉勵、互相加油，繼續往前走。