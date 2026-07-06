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▲鍾欣凌（如圖）說張孝全只買麵包給楊丞琳。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

張孝全在新戲《欠妳的那場婚禮》中飾演廢中年周可傑，和過去白馬王子形象差很大，由於劇中周可傑年輕時風流倜儻，女友交不完，有劇迷發現張孝全年輕時也是演藝圈男神發電機，和他傳緋聞的女星從演員到名模都有，就連楊丞琳都在名單內，過去他們曾合作《醉後決定愛上你》，同劇演員鍾欣凌就爆料，每次張孝全都只買麵包給楊丞琳，一度懷疑他們在交往。張孝全和楊丞琳在2011年合作偶像劇《醉後決定愛上你》，同劇演員當時上《康熙來了》宣傳，鍾欣凌大爆料，「楊丞琳說這麵包好好吃哦，之後張孝全都會買麵包，但只買給她。」還說有次肚子很餓，結果張孝全說麵包是要給楊丞琳的，不讓她吃，讓一旁的楊丞琳聽了直冒冷汗，趕緊解釋是因為鍾欣凌的通告都比較晚，才沒吃到麵包。張孝全身為演藝圈男神發電機，過去受訪時還曾自嘲交往過的女友能集成12星座， 不過最後他娶回初戀女友，因為對方能讓他自在做自己，至今夫妻感情仍非常恩愛。和他傳過戀情的有潘慧如、徐懷鈺、陳匡怡，還有中國女星萬茜。