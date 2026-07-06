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▲所屬天空娛樂今凌晨緊急發出聲明，指相關當事人已說明采甄與霸凌事件無關，同時向外界及采甄公開致歉。 （圖／天空娛樂IG@ten__entertainment）

人氣女團「幻藍小熊」成功獲得「最佳演唱組合」獎項肯定，怎料近日團員采甄卻突然被指控涉入校園排擠事件，立刻在網路上掀起熱議。對此，所屬公司天空娛樂也在今（6）日凌晨緊急發出聲明，強調不實指控，「相關當事人已說明采甄與霸凌事件無關，原始發文者事後公開表示，對事件並未充分了解即發布相關內容，並已向外界及采甄公開致歉。」近日有網友在社群平台Threads上爆料，曾認識一名南部女學生，得知對方在國中時期遭到班上排擠，甚至有人成立帶有貶義名稱的黑粉後援會帳號，結果某位已出道的女團成員曾追蹤該帳號、按讚並留言；爆料文一出立刻在社群上掀起熱議，不少人也點名幻藍小熊成員采甄。對此，所屬天空娛樂今凌晨緊急發出聲明，「網路上流傳有關本公司旗下藝人 GENBLUE 幻藍小熊成員采甄 涉及霸凌之不實指控，本公司聲明如下」，表示相關當事人已說明采甄與霸凌事件無關，同時向外界及采甄公開致歉。然而，部分網友至今仍持續以錯誤資訊對藝人進行誹謗、侮辱、騷擾及人身攻擊，已嚴重侵害當事人名譽權、人格權及正常工作權益，「本公司表達最嚴正之譴責」，並要求所有相關人士立即停止散布、轉傳、加工、截圖擴散，或以任何形式延續不實內容。天空娛樂也強調，未經求證的言論，隨時毀掉一個努力孩子的一生，因此請大家共同維護理性、尊重與誠實的網路環境。而該名爆料網友目前已將文章刪除，並再度發布澄清聲明，坦承自己在沒有跟當事人查證的情況下，就用現有看到的貼文與留言發文，導致部分網友開始進行肉搜，對此感到非常抱歉，目前也已跟當事人本人取得聯繫，經過討論後確認，霸凌者另有其人。