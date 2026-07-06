巴西今（6）日在2026世界盃中，遺憾輸給挪威，不僅失去進入8強的資格，巴西「進球王」內馬爾（Neymar）賽後更拋出震撼彈，宣布本屆是他的世界盃「最後一舞」，令球迷萬分不捨。而Netflix曾在2022年推出內馬爾紀錄片《內馬爾：完美風暴》，此事正是重溫的最佳時機，該片以3階段深入剖析這位超級巨星璀璨與爭議並存的前半生。
巴西爆冷輸挪威無緣8強 內馬爾淚別世界盃舞台
在今日進行的世界盃足球賽16強淘汰賽中，森巴軍團巴西迎戰挪威。儘管內馬爾在傷停補時階段頂住壓力罰進12碼罰球，但最終仍不敵挪威巨星哈蘭德的梅開二度，巴西以1比2遺憾落敗，止步16強。
更讓球迷心碎的是，身為巴西國家隊歷史進球王的內馬爾，在賽後隨即淚灑球場，宣布正式告別世界盃舞台。他的傳奇就此謝幕，令無數支持者感到惋惜。如果你也捨不得這位足球金童的離去，不妨透過Netflix紀錄片影集《內馬爾：完美風暴》，來重新認識內馬爾。
Netflix有內馬爾紀錄片！3階段解析足球金童非凡人生
這部由大衛·查爾斯·羅德里格斯（David Charles Rodrigues）執導的迷你紀錄片共分為3集，條理清晰地透過「3個重要階段」勾勒出內馬爾從沒落巴西街頭走向世界頂峰的職業生涯：
⭐第一階段：桑托斯初試啼聲
紀錄片帶領觀眾回到內馬爾的起點。他在巴西傳統勁旅桑托斯足球俱樂部（Santos FC）橫空出世，年僅19歲就榮獲南美足球先生的稱號。片中展現了他早期驚人的過人天賦，以及如何迅速成為家鄉巴西的國民英雄。
⭐第二階段：巴塞隆納的如日中天
隨後，內馬爾遠渡重洋加盟西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona），迎來了職業生涯的最高峰。在這裡，他與梅西、蘇亞雷斯組成了威震歐洲的「MSN連線」，不僅奪下歐冠冠軍，更奠定了自己世界級超級巨星的地位。
⭐第三階段：大巴黎與巴西國家隊的起起落落
最後，鏡頭轉向他以史上最高身價轉會巴黎聖日耳曼（PSG）後的日子，以及他披上巴西黃金戰袍在國際賽場上的高低起伏。這個階段充滿了傷病的考驗、場外的輿論風暴，以及他背負著整個巴西奪冠期待的沉重壓力。
爭議與光榮並存！內馬爾父子情也是看點
紀錄片除了呈現內馬爾球場上的英姿，也大膽揭露了他私生活的高低起伏。深入探討內馬爾如何被包裝成商業行銷的最佳利器，並首度揭露這一切是如何由他的父親一手掌控，父子間的微妙關係是一大看點。
此外，這部紀錄片更是星光熠熠，邀請到多位足壇傳奇與前戰友現身說法。包括梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及貝克漢（David Beckham）等人，皆從各自的角度，客觀且深刻地解析這位森巴球星在體壇的歷史地位與獨特風采。
雖然內馬爾的世界盃旅程在今日遺憾畫下句點，但他在足球歷史上留下的華麗舞步不會被遺忘。想重溫他的魅力和人生巔峰，打開Netflix觀看《內馬爾：完美風暴》是絕佳方法。
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在今日進行的世界盃足球賽16強淘汰賽中，森巴軍團巴西迎戰挪威。儘管內馬爾在傷停補時階段頂住壓力罰進12碼罰球，但最終仍不敵挪威巨星哈蘭德的梅開二度，巴西以1比2遺憾落敗，止步16強。
更讓球迷心碎的是，身為巴西國家隊歷史進球王的內馬爾，在賽後隨即淚灑球場，宣布正式告別世界盃舞台。他的傳奇就此謝幕，令無數支持者感到惋惜。如果你也捨不得這位足球金童的離去，不妨透過Netflix紀錄片影集《內馬爾：完美風暴》，來重新認識內馬爾。
這部由大衛·查爾斯·羅德里格斯（David Charles Rodrigues）執導的迷你紀錄片共分為3集，條理清晰地透過「3個重要階段」勾勒出內馬爾從沒落巴西街頭走向世界頂峰的職業生涯：
⭐第一階段：桑托斯初試啼聲
紀錄片帶領觀眾回到內馬爾的起點。他在巴西傳統勁旅桑托斯足球俱樂部（Santos FC）橫空出世，年僅19歲就榮獲南美足球先生的稱號。片中展現了他早期驚人的過人天賦，以及如何迅速成為家鄉巴西的國民英雄。
⭐第二階段：巴塞隆納的如日中天
隨後，內馬爾遠渡重洋加盟西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona），迎來了職業生涯的最高峰。在這裡，他與梅西、蘇亞雷斯組成了威震歐洲的「MSN連線」，不僅奪下歐冠冠軍，更奠定了自己世界級超級巨星的地位。
⭐第三階段：大巴黎與巴西國家隊的起起落落
最後，鏡頭轉向他以史上最高身價轉會巴黎聖日耳曼（PSG）後的日子，以及他披上巴西黃金戰袍在國際賽場上的高低起伏。這個階段充滿了傷病的考驗、場外的輿論風暴，以及他背負著整個巴西奪冠期待的沉重壓力。
紀錄片除了呈現內馬爾球場上的英姿，也大膽揭露了他私生活的高低起伏。深入探討內馬爾如何被包裝成商業行銷的最佳利器，並首度揭露這一切是如何由他的父親一手掌控，父子間的微妙關係是一大看點。
此外，這部紀錄片更是星光熠熠，邀請到多位足壇傳奇與前戰友現身說法。包括梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）以及貝克漢（David Beckham）等人，皆從各自的角度，客觀且深刻地解析這位森巴球星在體壇的歷史地位與獨特風采。
雖然內馬爾的世界盃旅程在今日遺憾畫下句點，但他在足球歷史上留下的華麗舞步不會被遺忘。想重溫他的魅力和人生巔峰，打開Netflix觀看《內馬爾：完美風暴》是絕佳方法。
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