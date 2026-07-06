2026年世界盃16強賽在今（6）日爆冷門，挪威以2：1擊退5屆冠軍巴西挺進8強，打破隊史紀錄。而挪威贏球的致勝關鍵，也就是踢進兩球的當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）。不過個性超ㄎㄧㄤ的他，在賽後受訪時竟直呼：「我其實不太清楚自己做了什麼。」並自信喊：「這就是我。」
哈蘭德在今日狂轟兩球打敗巴西，再度震驚全世界。而他在受訪時也不改超ㄎㄧㄤ本性，自信表示：「如果我收到一到兩次的機會，那我通常會讓它變成進球。我其實不太清楚自己做了什麼，但這就是我。這只需要保持專注，然後在機會來臨時，我就會知道我該做什麼。」
哈蘭德贏球直呼不知道做了什麼 粉笑翻：對手會氣死
雖然哈蘭德這段發言非常自信，但在贏球後卻表示：「不太清楚自己做了什麼。」也讓球迷們再度笑翻，直呼他根本是在間接開嗆，「這真的很哈蘭德」、「贏球還不知道做了什麼，那對手不會氣死嗎？」、「能講出這麼霸氣的話的人也只有他了。」
哈蘭德帶挪威前進8強 追平梅西、姆巴佩紀錄
據悉，哈蘭德這次對上巴西踢進兩球，不僅幫助挪威首度前進8強，還成為世界盃歷史上首位在16強淘汰賽階段，對巴西單場攻入兩球的球員。而這兩顆球，也讓他在本屆賽事共累積踢進7顆球，場均進球率高達1.75球，追平梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）的紀錄，再度震撼全世界。
資料來源：X
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雖然哈蘭德這段發言非常自信，但在贏球後卻表示：「不太清楚自己做了什麼。」也讓球迷們再度笑翻，直呼他根本是在間接開嗆，「這真的很哈蘭德」、「贏球還不知道做了什麼，那對手不會氣死嗎？」、「能講出這麼霸氣的話的人也只有他了。」
哈蘭德帶挪威前進8強 追平梅西、姆巴佩紀錄
據悉，哈蘭德這次對上巴西踢進兩球，不僅幫助挪威首度前進8強，還成為世界盃歷史上首位在16強淘汰賽階段，對巴西單場攻入兩球的球員。而這兩顆球，也讓他在本屆賽事共累積踢進7顆球，場均進球率高達1.75球，追平梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）的紀錄，再度震撼全世界。
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🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland: "I have peaked a few times during this tournament, but every time there is a new peak."
"If I receive one or two chances, they usually end up in a goal. I don't really know what I do, this is just the way I am. It's all about staying focused, and… pic.twitter.com/RdxvjNHE6a
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026
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