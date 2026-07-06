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受美股四大指數漲跌互見影響，台股今（6）日以46,897.18點開出，上漲116.56點，漲幅0.25%。隨著權王台積電強勢領軍，開盤不到2分鐘股價一度大漲30元至2480元，帶動加權指數最高衝上47,395.30點，大漲614.68點，距離重返48,000點整數關卡僅差不到5點。盤面權值股同步走強，台積電開盤先漲20元至2465元，漲幅0.82%，隨後擴大漲勢至2480元；鴻海上漲3元至243.5元；聯發科勁揚55元至4250元；廣達上漲4.5元至381.5元；長榮則上漲1.5元至196.5元，電子權值股成為推升大盤的主要動能。回顧美股前一個交易日表現，四大指數走勢分歧。道瓊工業指數大漲594.83點、漲幅1.14%，收52,900.07點；標準普爾500指數幾乎持平，微漲0.01點，收7,483.24點；那斯達克指數下跌207.36點、跌幅0.8%，收25,832.67點；費城半導體指數則重挫727.06點、跌幅5.44%，收12,626.22點。