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2026年世界盃16強賽再度掀起話題，挪威今（6）日以2：1力退巴西，歷史性首度闖進8強。賽後再度以「維京划船儀式」震撼全場，成為全球球迷熱議焦點。根據《奧萊報》報導，這套充滿力量與節奏感的慶祝動作，其實源自一名挪威球迷的創意，如今已演變成國家隊的象徵性儀式，甚至在本屆世界盃正式登上世界舞台。在過往的賽後慶祝中，挪威隊通常由隊長厄德高（Martin Ødegaard）領銜。然而今日的賽後勝利儀式交給了本場梅開二度、隻手撕碎巴西防線的最大功臣哈蘭德（Erling Haaland）。只見身材魁梧、宛如現代維京戰神的哈蘭德走到一面巨大的戰鼓前，雙手各握一根鼓槌。他神情從容地環視全場，接著緩慢而有力地敲下第一聲戰鼓，全場瞬間吼出挪威語：「Ro！」Ro在挪威語中的意思就是「划」。緊接著第二聲、第三聲……哈蘭德的鼓點節奏逐漸加快、力度愈發狂暴。整支挪威國家隊的球員也在草地上席地而坐，整齊劃一地模擬齊聲划槳的動作；看台上的數萬名挪威球迷也隨著鼓點瘋狂呼應。最終，在哈蘭德引爆的最極致吶喊中，全場爆發出雷鳴般的歡呼與高唱，將這場歷史性勝利的氛圍推向最高潮。這套已經成為挪威國家隊靈魂標識的「維京划船舞」，發起人是隨隊征戰美洲的挪威球迷弗羅斯塔德（Ole Frostad），他笑說自己現在已經被大家封為「Ro Ro先生」。弗羅斯塔德受訪時笑著透露，挪威足壇闊別世界杯舞台多年，他極度渴望挪威能為這屆盛事貢獻一些偉大、富有文化底蘊且擁有「維京靈魂」的東西。他進一步表示，靈感其實來自多年前羅森博格球迷將助威歌曲拆解成節奏口號的創意，經過重新設計後，他將第一個音節「Ro」發展成核心口號，並結合維京文化意象。弗羅斯塔德表示：「我希望為挪威帶來一些有文化、有趣味，也屬於維京精神的東西。」他補充，自己花費數週時間錄製與設計節奏草稿，最終將概念提交給挪威官方球迷組織，並與足協共同完成整體視覺與音樂化呈現。隨著挪威在本屆世界盃大爆發，這套「維京划船」儀式已不僅是慶祝動作，更逐漸成為挪威國家隊的精神標誌。從挪威議會大廈前的集會、紐約時代廣場的快閃應援，到各地學校與訓練營的模仿潮，「Ro」的口號已在全球擴散，形成獨特的文化現象。《馬卡報》評論指出，這不只是勝利的慶祝，而是一種團結與身份認同的具象化表達。