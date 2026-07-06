巴威颱風（國際命名：Bavi）強度從生成後不斷提升，有機會挑戰今年「風王」，在靠近台灣前甚至會出現強度「二次爆發」，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，巴威颱風預估周三（7月8日）達強度巔峰，之後北轉進入較低海溫區才會減弱，周五、周六（7月10日至7月11日）接近台灣時，仍有中颱上限至強颱下限實力，將帶來顯著風雨影響。
高海溫加持！聖嬰年助巴威一路增強
黃椿喜指出，巴威颱風能夠不斷增強的最大主因，是長期處在「高海溫」的環境吸收能量，巴威颱風是典型的「聖嬰年颱風」，聖嬰現象發展時，西北太平洋的颱風生成位置會比較偏東，路徑往西的過程中，會行經大片較溫暖的海域，才讓巴威颱風擁有絕佳的發育條件。
眼牆置換後二度爆發！周三最強、周五六逼近台灣
黃椿喜說明，巴威颱風上周四（7月2日）生成後就進入第一波快速發展期，上周五（7月3日）就立刻成為強烈颱風，上周六（7月4日）發育趨緩維持強度，昨（5）日開始出現「雙眼牆」結構，預估今天至明天上半天，「眼牆置換」階段完成後，就會進行二次強度爆發，在周三達到新的強度巔峰。
周四（7月9日）巴威颱風會在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會慢慢減弱，周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，無論如何，巴威颱風環流非常大，都會替台灣帶來顯著風雨影響。
眼牆置換是什麼？
黃椿喜解析，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，由於強烈颱風的「近中心風速」太強，颱風眼周圍的「原眼牆」外，會出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，會取代舊有的內眼壁，氣象觀測上有「颱風重整」的意義，颱風強度則有「稍微減弱再增強」的變化。
巴威颱風強度變化時間軸
📍7月2日：巴威颱風生成、強度快速發展
📍7月3日：升級強烈颱風
📍7月4日：維持強度、發展持平
📍7月5日：開始出現雙眼牆、強度暫停發展
📍7月6日：眼牆置換、颱風重整
📍7月7日：結束眼牆置換、迎接二次爆發
📍7月8日：強度達最巔峰，近中心風速可達每秒63公尺、七級風暴風半徑350公里
📍7月9日：路徑往北轉靠近台灣，颱風強度逐漸減弱
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃椿喜指出，巴威颱風能夠不斷增強的最大主因，是長期處在「高海溫」的環境吸收能量，巴威颱風是典型的「聖嬰年颱風」，聖嬰現象發展時，西北太平洋的颱風生成位置會比較偏東，路徑往西的過程中，會行經大片較溫暖的海域，才讓巴威颱風擁有絕佳的發育條件。
黃椿喜說明，巴威颱風上周四（7月2日）生成後就進入第一波快速發展期，上周五（7月3日）就立刻成為強烈颱風，上周六（7月4日）發育趨緩維持強度，昨（5）日開始出現「雙眼牆」結構，預估今天至明天上半天，「眼牆置換」階段完成後，就會進行二次強度爆發，在周三達到新的強度巔峰。
周四（7月9日）巴威颱風會在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會慢慢減弱，周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，無論如何，巴威颱風環流非常大，都會替台灣帶來顯著風雨影響。
黃椿喜解析，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，由於強烈颱風的「近中心風速」太強，颱風眼周圍的「原眼牆」外，會出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，會取代舊有的內眼壁，氣象觀測上有「颱風重整」的意義，颱風強度則有「稍微減弱再增強」的變化。
巴威颱風強度變化時間軸
📍7月2日：巴威颱風生成、強度快速發展
📍7月3日：升級強烈颱風
📍7月4日：維持強度、發展持平
📍7月5日：開始出現雙眼牆、強度暫停發展
📍7月6日：眼牆置換、颱風重整
📍7月7日：結束眼牆置換、迎接二次爆發
📍7月8日：強度達最巔峰，近中心風速可達每秒63公尺、七級風暴風半徑350公里
📍7月9日：路徑往北轉靠近台灣，颱風強度逐漸減弱