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挪威在世界盃16強賽中對戰巴西，靠著哈蘭德踢進2球，以2：1擊退奪冠熱門巴西，賽後他難掩激動，馬上在IG發文「Worth the 28-year wait! （這28年的等待，值得了）」挪威踢贏巴西挺進8強賽，當家好手哈蘭德馬上在IG發文「Worth the 28-year wait! （這28年的等待，值得了）」，配上一張雙手張開，閉著眼睛望向天空的照片，貼文曝光後1小時內，就湧入數百名粉絲按讚、留言，「這成了我們最愛的慶祝畫面」、「GO哈蘭德」、「你太棒了」。除此之外，哈蘭德還曬出超近自拍照，寫著「Well well well」配上哭笑不得的表情貼，看起來對自己的表現也感到滿意。在這場比賽中，挪威的控球率雖然處於劣勢，但仍靠著哈蘭德的「終結者能力」突破對方防守線，比賽進入下半場後段，在第98分鐘，哈蘭德接獲隊友的長傳，甩開兩名巴西後衛，在禁區邊緣起腳射門，單場梅開二度，也粉碎了巴西的希望。這也是挪威隊史成軍百年以來，首度挺進世界盃8強，讓挪威舉國狂歡，首都奧斯陸市中心湧入9萬名球迷徹夜狂歡，還一度包圍王宮，哈蘭德雖然在美國，但聽到家鄉的狀況，也驚訝說，「是挪威史上最瘋狂的日子了！」