咖啡控必喝「星巴克買一送一」最便宜買法！根據星巴克官網，使用uniopen聯名卡，每周一「星巴克買一送一有星冰樂」，大杯55元起飲料好友分享，爽喝到年底12月31日；星巴克表示，每周二還有「飲料＋糕點」8折優惠。CAMA CAFE即日起則有「寄杯買9送1」世界巧克力日優惠。
星巴克買一送一！大杯55元起「喝到年底」 uniopen便宜買法推薦
爽喝「星巴克買一送一」大杯55元起到年底！7月1日（三）至12月31日（四），每周一、周二有兩大咖啡優惠一次看：
◾️星巴克買一送一！活動期間，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克菜單：
大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️「飲料＋糕點」8折優惠！活動期間，每周二使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買指定飲料糕點組合，可享8折優惠。「大杯美式咖啡＋起司里肌可頌」優惠價164元、「大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕」優惠價188元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
uniopen聯名卡優惠不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：寄杯買9送1！世界巧克力日優惠 冰梅酒拿鐵回歸
CAMA CAFE表示，迎接世界巧克力日，即日起至7月7日，推出巧克力主題指定品項「寄杯買9送1」優惠。凡於CAMA CAFE會員APP購買「摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖、金獎拿鐵、金獎美式」等指定品項寄杯，即可享有買9送1優惠（每款商品限購2組）。
適逢夏天，CAMA CAFE將於7月7日至8月4日，限期回歸中杯「冰梅酒拿鐵」100元，主打以黑糖梅酒交織咖啡的酸甜微醺風味，已經連續三年熱銷、廣受好評。
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爽喝「星巴克買一送一」大杯55元起到年底！7月1日（三）至12月31日（四），每周一、周二有兩大咖啡優惠一次看：
◾️星巴克買一送一！活動期間，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克菜單：
大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
uniopen聯名卡優惠不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE表示，迎接世界巧克力日，即日起至7月7日，推出巧克力主題指定品項「寄杯買9送1」優惠。凡於CAMA CAFE會員APP購買「摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖、金獎拿鐵、金獎美式」等指定品項寄杯，即可享有買9送1優惠（每款商品限購2組）。
適逢夏天，CAMA CAFE將於7月7日至8月4日，限期回歸中杯「冰梅酒拿鐵」100元，主打以黑糖梅酒交織咖啡的酸甜微醺風味，已經連續三年熱銷、廣受好評。