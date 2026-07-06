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食藥署7日公布第一波產品清單

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供） ▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布257家問題油品影響業者。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游泰山、福壽、福懋，以及257家餐飲品牌。考量大豆沙拉油為多項食品製備原料，教育部再請各地方政府督導學校、幼兒園及團膳業者配合公告資訊，採取滾動式「預防性下架」措施，以最高規格的食安標準進行防堵。衛生福利部食品藥物管理署從上周不願揭露，除泰山、福壽、福懋外的其他業者「第二層產品」的態度轉變，昨（5）日公布3家廠商的下游業者清單共257家，更計劃在7日傍晚公布第一波產品名單。教育部因應食藥署公布的受影響品項，日前在第一時間已透過校園食材登錄平臺，比對全國學校食材登錄資料，將疑似受影響學校名單，通知地方政府據以辦理後續查核及追蹤，並提醒地方政府立即督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點清查廚房與庫房內相關油料產品品項，倘使用到問題產品，應立即下架停用。根據上週六（4日）專家會議決議， 凡使用受影響油品製成的原型油品（如調和油），或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，業者必須在今（6）日24時前完成預防性下架，並須於時限內提供相關產品資訊給所轄地方衛生局。若非屬上述預防性下架條件的產品，但使用受影響大豆沙拉油製成的產品，雖無須預防性下架但仍需要主動揭露資訊，讓民眾可以辨識。