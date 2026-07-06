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足球巨星哈蘭德在本次世界盃中帶領著挪威隊勇闖賽事，讓他瞬間成為炙手可熱的國際大明星，而他不只是球場上的進球機器，其實場下還是一個超有禮貌的人，一次在球場上大家訓練完後，其他球員都用丟的把衣服給工作人員，只有哈蘭德是折好親自交給工作人員，而對方也因此給了哈蘭德一個親切的微笑。哈蘭德過去一次在英超曼城隊訓練後，其他球員通常都隨手把球衣丟給裝備管理員，甚至直接往對方臉上丟，但只有哈蘭德是走過去，把摺好的衣服親手交給工作人員。這樣的小動作雖然不起眼，但卻讓對方感到非常溫暖，因此笑著拍了拍他的背，「一看就是有家教的人」、「就是很善良的人」、「大部分的人有名利之後會容易膨脹」、「被圈粉了」、「希望挪威可以堅持到最後。」不只在球場上超善良事蹟，哈蘭德還曾被拍到主動和一群小朋友一起踢球，完全沒有明星架子，直接融入現場，讓孩子們超興奮，雖然只是一個小動作，不過還是讓許多粉絲直呼：「人實在太好了！」