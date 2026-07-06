強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，氣象整合防災工程技術顧問賈新興表示，依目前各國數值模式綜合研判，發布海上颱風警報機率已達100%，幾乎確定將對台灣海域造成影響，陸上颱風警報則是以「台中以北及宜蘭地區」發布機率最高。颱風中心以通過宮古島至石垣島之間機率最高，但仍存在偏西靠近台灣甚至登陸宜花的可能。預估7月9日達巔峰，接近台灣時仍維持強烈颱風等級，暴風圈半徑龐大，威脅不容小覷。
強颱巴威逼近台灣！海警100%確定 陸警北部機率高
賈新興分析，目前多數模式預測巴威颱風中心通過宮古島至石垣島之間的機率最高，但仍有部分模擬顯示路徑可能再往西偏移，貼近台灣東部海域，甚至不排除由宜蘭、花蓮一帶登陸的情境，顯示各模式仍存在差異，需要持續追蹤修正。
綜合最新評估，海上颱風警報發布機率達100%，顯示海域影響已幾乎確定；陸上警報部分，台中以北及宜蘭被納入警戒範圍的機率最高。賈新興也提醒，巴威結構完整、颱風眼清晰，屬於強度與規模皆不容忽視的系統。
根據氣象資料，巴威預估在7月9日仍維持巔峰強度，中心氣壓約885百帕，近中心最大風速達每秒63公尺，瞬間最大陣風每秒78公尺，七級風暴風半徑約350公里、十級風暴風半徑約150公里。
進入7月10日至11日接近台灣期間，雖強度略有減弱，但仍維持強烈颱風等級，近中心最大風速約每秒58至53公尺，暴風圈範圍並未明顯縮小，顯示整體威脅仍將持續。
周四起風雨影響擴大！周五六全台有雨 北部與山區雨勢最劇
賈新興指出，整體降雨時程將隨颱風接近逐步變化。今日至周三午後，北北基宜與各地山區仍以局部短暫陣雨為主；周四傍晚起，北北基宜開始受外圍環流影響，轉為局部陣雨型態。
周五至周六傍晚前為颱風最明顯影響時段，全台將出現降雨，其中台中以北山區與宜蘭地區有較大雨勢機率，各沿海地區、新竹以北及宜蘭一帶需留意9至12級強陣風發生。
周日至下周三將轉為受偏強西南風影響，高屏地區深夜至清晨易有降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主，天氣仍不穩定。
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賈新興分析，目前多數模式預測巴威颱風中心通過宮古島至石垣島之間的機率最高，但仍有部分模擬顯示路徑可能再往西偏移，貼近台灣東部海域，甚至不排除由宜蘭、花蓮一帶登陸的情境，顯示各模式仍存在差異，需要持續追蹤修正。
綜合最新評估，海上颱風警報發布機率達100%，顯示海域影響已幾乎確定；陸上警報部分，台中以北及宜蘭被納入警戒範圍的機率最高。賈新興也提醒，巴威結構完整、颱風眼清晰，屬於強度與規模皆不容忽視的系統。
進入7月10日至11日接近台灣期間，雖強度略有減弱，但仍維持強烈颱風等級，近中心最大風速約每秒58至53公尺，暴風圈範圍並未明顯縮小，顯示整體威脅仍將持續。
賈新興指出，整體降雨時程將隨颱風接近逐步變化。今日至周三午後，北北基宜與各地山區仍以局部短暫陣雨為主；周四傍晚起，北北基宜開始受外圍環流影響，轉為局部陣雨型態。
周五至周六傍晚前為颱風最明顯影響時段，全台將出現降雨，其中台中以北山區與宜蘭地區有較大雨勢機率，各沿海地區、新竹以北及宜蘭一帶需留意9至12級強陣風發生。
周日至下周三將轉為受偏強西南風影響，高屏地區深夜至清晨易有降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主，天氣仍不穩定。
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