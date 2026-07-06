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▲張孝全被網友笑說撞臉日本動漫《忍者哈特利》。（圖／翻攝自Muse木棉花FB）

男星張孝全近日因在電視劇《欠妳的那場婚禮》演活廢中年周可傑，而再度掀起高度討論。不過今（6）日有網友突然發現張孝全越看越熟悉，竟撞臉日本經典動漫《忍者哈特利》，還直接曬出對比照，一種微妙的相似感直接讓粉絲全笑翻直呼：「回不去了。」該貼文也在不到一天時間，就狂吸40萬次瀏覽。有網友在今日於Threads發文，表示：「突然發現張孝全也太像哈特利了吧。」並曬出張孝全與《忍者哈特利》的對比照，真人vs動畫竟莫名有種微妙的相似，尤其是細長的唇線更是幾乎一模一樣，乍看之下就連膚色都有點相似。這種微妙的相似感，讓許多人看到後都忍不住笑翻表示：「張孝全貸款也要找律師告你」、「難怪一直說不上像誰，原來是哈特利（恍然大悟」、「我回不去了…還我張孝全」、「哈哈追劇追不下去怪你。」除此之外，還有人點名張孝全像《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年等多個經典動漫角色。張孝全近來在《欠妳的那場婚禮》中和蘇慧倫飾演夫妻，他為了演活廢中年的角色，一甩過往的男神形象，特地增肥6到7公斤，在銀幕上直接展現微凸的「油膩肚子」與大叔感，相當敬業。