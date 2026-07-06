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2026世界盃16強淘汰賽，英格蘭與地主國墨西哥在著名的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）展開激烈交鋒。英格蘭中場大將貝林厄姆（Jude Bellingham）在上半場大發神威，於短短不到兩分鐘內「梅開二度」，幫助英格蘭在激戰中以2：1暫時領先墨西哥。根據Opta統計，他的兩顆進球之間僅隔了1分38秒。比賽前35分鐘，主場作戰的墨西哥隊在現場兩千多公尺的高海拔與狂熱球迷的助威下，掌握了較多的控球權，而英格蘭則採取較為保守、穩健的策略以應對高原氣候。然而，戰局在第37分鐘風雲變色。英格蘭發動一次精彩的快速反擊，薩卡（Bukayo Saka）在右路突破後傳中，墨西哥後衛出現防守漏洞，貝林厄姆在遠柱準確衝頂破網，為英格蘭首開紀錄。僅僅兩分鐘後的第39分鐘，墨西哥中場莫拉（Gilberto Mora）在中圈開球後不久便遭英格蘭球員抄截。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）無私地將球傳給位置更好的貝林厄姆，後者再次冷靜施射破門，完成「閃電雙響」，瞬間將比分擴大至2：0。這次無私的助攻，讓英格蘭隊長凱恩在本屆世界盃的數據來到「5場參與製造6球」，展現了強大的進攻影響力與團隊精神。而獨進兩球的貝林厄姆，不僅收穫了個人英格蘭國家隊生涯的第10顆進球（其中高達7球來自大賽），更以累積5顆進球的成績，成為最近兩屆世界盃中進球最多的中場球員，遙遙領先排名第二的3球。面對瞬間落後兩球的絕境，地主墨西哥並未放棄。第43分鐘，墨西哥在左路獲得自由球機會，英格蘭防線未能將球有效解圍，出生於哥倫比亞的歸化前鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）把握機會，在禁區內起腳爆射破網，將比分追近至1：2。這也是基尼奧內斯在最近5場國家隊比賽中攻入的第4球。