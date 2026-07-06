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適逢中國軍演熱季 國安局持續關注新樣態

中俄聯演意圖反制美國戰略 台灣持續和盟友做情資交流

國安局掌握相關軍事動態 已預報總統

中國與俄羅斯昨（5）日宣布將於7／6至7／13間於黃海水域舉行中俄「海上聯合-2026」演習。對此，國安局長蔡明彥表示，每年7至9月本為共軍例行軍演熱季，國安局持續關注是否出現新樣態；他並指出，中俄聯演聯巡每年約1至2次，主要展現雙方地緣戰略合作，並反制美方盟友在第一島鏈的防禦部署。蔡明彥強調，國安局早於例行國安會議掌握中俄聯巡動向，並已預先向總統賴清德報告，顯示國內外情報合作已充分掌握共軍及中俄軍事動態。蔡明彥今早受訪指出，每年大概7月到9月本來就是共軍例行軍事演訓的熱季，特別是在戰區層級；國安局都有在持續關注相關發展跟動態，一方面觀察像今年的例行軍演有沒有一些特色，也會跟過去的軍演來做比較，看有沒有出現新的樣態。後續會持續地來關注。蔡明彥也表示，就「中俄聯演、聯巡」來講，這2個國家每年大概都會有1到2次的空中演訓跟海上演訓，主要的目的就是在展現中俄在地緣政治的一個戰略合作。他們也會透過聯演、聯訓活動範圍的擴張跟延伸，來反制美國的盟友在第一島鏈所建構的防禦的戰略部署。所以它會牽動到美國、印太盟友跟中俄之間戰略角力的態勢。這個部分，國安局會持續地跟國際盟友來做相關情資的交流，掌握相關發展趨勢。蔡明彥提到，中共國防部昨才對外發布中俄聯巡的訊息，但事實上國安局在之前的國安例行會議，大概都有掌握相關的趨勢，也都有跟總統預報中俄聯巡可能會在本週舉行。所以透過國內的各個情報機關、還有國防部的聯合情報監偵，以及跟國際盟友在這一部分的聯合情報合作，國安局大概對於中共、還有中俄的相關軍事活動的動態，都有相關的掌握。