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哈蘭德這次真的糗了！2026年美加墨世界盃16強，挪威以2：1爆冷淘汰奪冠熱門巴西，哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度成為最大英雄，賽後卻在更衣室上演超反差一幕。他半裸狂歡時，挪威公主英格麗德・亞歷山德拉突然進來道賀，還大方擁抱這位國家英雄，讓哈蘭德瞬間滿臉通紅。談到擊敗巴西，他坦言：「我真的從沒想過。」這場2比1的偉大勝利，完美複製了挪威在1998年法國世界盃小組賽爆冷擊敗巴西的經典戰役，相隔28年，挪威人再次震驚了世界足壇。對於這份歷史性的成就，包辦兩顆進球的哈蘭德在賽後受訪時，激動之情溢於言表。「我到現在都不敢相信，這種事我以前想都不敢想，」哈蘭德坦言。「我一直夢想代表挪威站上世界盃賽場，帶領球隊打進正賽，但我從來沒想過我們能擊敗巴西，說實話真的沒想過。我以前總覺得有些事根本不可能實現，現在看來是我想錯了。」面對記者提及這項相隔28年的歷史成就，哈蘭德表示這一切都太超現實了：「身處世界盃，與那些最偉大的球員並肩作戰，還能為挪威打進7個球，這真的非常特別，我無法用言語形容。有時候我甚至需要掐一下自己的胳膊，來確認這不是在作夢。」贏下這場史詩級戰役後，挪威隊的更衣室瞬間化為狂歡的海洋。在新澤西球場VIP包廂內觀戰的挪威公主英格麗德·亞歷山德拉（Princess Ingrid Alexandra）與斯韋勒·馬格努斯王子（Prince Sverre Magnus）也難掩激動之情，親自走進更衣室向全隊道賀。當兩位王室成員走進更衣室時，嗨翻天的哈蘭德早就脫掉了球衣。不過，英格麗德·亞歷山德拉公主絲毫不介意，大方地給了這位國家英雄一個熱情的擁抱；而平時在場上霸氣十足的挪威神鋒，此刻卻滿臉通紅地掛著笑容，與王子和公主開心互動，成為賽後最有趣的一段插曲。探究這支北歐黑馬為何能不斷突破極限，哈蘭德認為球隊在心態上的蛻變是最大關鍵。「我們成功地讓挪威隊在比賽方式上有了膽量，每個球員都展現出了更多的個性，」哈蘭德自豪地說。哈蘭德表示：「做為一個國家，我們贏得了尊重。我們有膽量去控球，甚至在整場對陣巴西的比賽中掌控局勢，這真是太不可思議了。」挪威不僅擁有頂尖的終結者，更展現出了不畏懼傳統強權的底氣與戰術執行力，他們接下來的驚奇之旅，絕對值得全球球迷期待。