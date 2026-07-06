強颱巴威來勢洶洶，大學分科測驗在即，先來杯咖啡壓壓驚！7-11周一限定精品香椰厚拿鐵、爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折逼近半價且能線上寄杯，「LINE禮物」周一打氣推出7-11厚乳拿鐵買1送1電子票券，等同另類線上寄杯；全家APP開搶拿鐵、霜淇淋買1送1優惠券；星巴克買一送一uniopen卡友周一爽喝，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限7月6日
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵2杯120元，6.7折（原價90元、特價50元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰爆米花奶油拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜7月2日至7月7日
◾大杯濃萃美式11杯350元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾經典好時可可、香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾特大杯冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜7月6日至7月8日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯杏仁凍青茶／泰式奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾49元系列霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP優惠趣｜7月6日至7月10日
◾紅牛富士蘋果風味無糖能量飲料買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾王子杯麵甘甘泡菜湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍門市｜7月3日起至7月7日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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🟡星巴克
7月6日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
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📍門市｜6月24日至7月21日
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7月6日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克