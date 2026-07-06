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巴威暴風圈擴至320公里！強度逼近歷史風王紀錄

▲根據巴威颱風最新路徑預估，將在5天後（11日）接近台灣東北部外海，並可能通過台灣北部近海或陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

太平洋高壓主導天氣炎熱！周四晚起颱風逼近、北台灣轉雨

▲未來幾天台灣在太平洋高壓控制下仍高溫炎熱，部分地區可達38度高溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周四晚起受颱風接近影響轉雨，周末進入最劇烈風雨階段，之後殘餘水氣仍將使天氣不穩定。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，強颱巴威持續朝台灣逼近，暴風圈已擴大至半徑約320公里，近中心最大風速達58公尺／秒，強度逼近今年4月「辛樂克」風王紀錄。最新路徑預估，將在5天後（11日）接近台灣東北部外海，並可能通過台灣北部近海或陸地。風雨影響方面，周四晚間起北台灣率先轉雨，周五至周六為主要影響時段，全台風雨大幅增強。吳德榮指出，根據最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第9號強颱「巴威」暴風圈已擴大至半徑約320公里，近中心最大風速達58公尺／秒，強度已逼近今年4月「辛樂克」所創下的60公尺／秒風王紀錄，屬於聖嬰年典型「大又強」的颱風型態。目前巴威颱風位於關島附近海域，路徑持續向西北西移動，預估第3天（9日2時）將進入琉球南方海面並逐漸轉向西北，第5天（11日2時）則逼近台灣東北部外海，但由於環境變化，後續路徑不確定性將逐日擴大。最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模擬顯示，未來5天後巴威颱風仍將維持西北移動趨勢，中心以通過台灣北部近海或北部陸地機率最高，但仍存在北偏接近宮古島、或南偏直接登陸東部等可能，各地風雨就會因行徑路線不同而差異明顯，但整體威脅皆不容小覷。吳德榮表示，昨日全台最高溫出現在彰化田尾鄉達37.2度，多地白天高溫接近37度上下。今晨（6日）觀測顯示，台灣上空雲量偏少，山區則有夜間殘存降雨，截至清晨4時52分，各地平地最低溫約落在22至24度之間。最新ECMWF模式顯示，今日至下周三（5日至8日）受太平洋高壓影響，各地以晴到多雲為主，午後山區偶有局部短暫雷陣雨機率。整體呈現炎熱穩定天氣型態，並進入盛夏高溫階段，最高氣溫上看38度，各地需注意防曬及防中暑。今日氣溫預估北部24至36度、中部24至37度、南部23至38度、東部22至37度。周四（9日）白天仍維持高溫炎熱，但晚間起巴威颱風逐步接近，北台灣天氣率先轉為有雨型態；周五、周六（10至11日）為颱風影響最劇烈時段，但實際風雨強度仍需視路徑變化而定。至周日至下周三（12至14日），巴威遠離後，台灣仍受偏南風與殘餘水氣影響，大氣條件依舊不穩定，午後雷雨發展機率偏高。