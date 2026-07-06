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麥當勞：暑假「小麥麥體驗營」8月場次今開搶！報名資訊一覽

記者實測，約等不到5分鐘就進入點選餐廳門市的畫面了，刷看目前台北市、新北市各餐廳都還有名額可報名或候補，推薦父母趕快打開手機試試看。

▲《NOWNEWS今日新聞》記者實測報名麥當勞「小麥麥體驗營」，10:11順利進入選擇餐廳與場次頁面。（圖／翻攝自麥當勞APP）

2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名資訊

▲2026小麥麥體驗營「迷你麥當勞組」8款家家酒玩具。（圖／麥當勞mcdonalds.com提供）

2026「迷你麥當勞組」麥當勞家家酒玩具8款

小麥麥體驗營「小小經理」體驗關卡

3、食材守護員：食品我守護，快樂又安心（新關卡）。

4、漢堡組裝師：巨型漢堡組裝趣，好好玩（新關卡）。

▲2026麥當勞「小麥麥體驗營」有小小款待大使與小小經理兩種職業可體驗。（圖／翻攝自麥當勞APP）

小麥麥體驗營「小小款待大使」體驗關卡

3、食材翻翻樂：食材大學問，快樂學知識（新關卡）。

▲摩斯漢堡最新周邊商品「MOS Friends雞塊兄弟」懶人沙發、抱枕、摩斯卡。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw提供）

摩斯漢堡：「雞塊兄弟」變身懶人沙發、抱枕開搶！