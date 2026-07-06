2026麥當勞暑假「小麥麥體驗營」夏令營，今（6）日在麥當勞APP全球版開搶8月場次報名了！超受歡迎幾乎被家長秒殺，讓兒童體驗小小經理或小小款待大使，還送「迷你麥當勞組」縮小版麥麥盒、得來速、薯條、紙袋等家家酒玩具。本文整理報名方式、場次時間一次看。
麥當勞：暑假「小麥麥體驗營」8月場次今開搶！報名資訊一覽
從日本爆紅到台灣的麥當勞「小麥麥體驗營」，自2015年推出至今，歷經多次改版優化；2026麥當勞「小麥麥體驗營」，首度以APP全球版報名，推出小小經理或小小款待大使新關卡，完成體驗即可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。
《NOWNEWS今日新聞》記者現在實際點入報名活動專區，顯示「因目前登入人數眾多，請您耐心等候」，預估等候時間10分鐘。提醒大家，頁面會自動重新整理，請不要關閉瀏覽器才能排隊喔，記者實測，約等不到5分鐘就進入點選餐廳門市的畫面了，刷看目前台北市、新北市各餐廳都還有名額可報名或候補，推薦父母趕快打開手機試試看。
2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名資訊
參與對象：3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）
報名辦法：請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。
線上報名時間：
◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。
◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、專屬角色名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
◾️繳費方法：「第一階段」預約後，請於隔日起五天內，到報名餐廳繳200元報名訂金，才算完成報名。「第二階段」活動當日需繳清788元活動尾款。如要取消報名，請聯繫報名餐廳，並攜帶報名繳費發票至原報名餐廳進行退費，活動前三日無法取消。
2026「迷你麥當勞組」麥當勞家家酒玩具8款
◾️完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」
◾️人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」
◾️模擬製作飲料的「迷你飲料機組」
◾️重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」
◾️復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」
◾️模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」
◾️重現外帶日常的「迷你紙袋」
◾️穿梭城市配送美味的「迷你貨車」
小麥麥體驗營「小小經理」體驗關卡
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材守護員：食品我守護，快樂又安心（新關卡）。
4、漢堡組裝師：巨型漢堡組裝趣，好好玩（新關卡）。
5、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
小麥麥體驗營「小小款待大使」體驗關卡
1、穿上制服上班囉：熱情招呼，歡迎光臨麥當勞。
2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材翻翻樂：食材大學問，快樂學知識（新關卡）。
4、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
5、甜心甜品：蛋捲冰淇淋，美味100%
6、小麥麥任務達成：領證書、領禮物、開心大合照！
摩斯漢堡：「雞塊兄弟」變身懶人沙發、抱枕開搶！
摩斯漢堡超萌MOS Friends「雞塊兄弟」周邊商品又進化了！全新推出摩斯會員「滿額抽好禮」專屬回饋計畫，即日起至8月31日，凡摩斯會員持已註冊之摩斯卡，單筆消費滿250元，即可抽MOS Friends「雞塊兄弟」限量好禮：
◾️「雞塊兄弟懶人沙發」限量3名（只送不賣）。
◾️「雞塊小弟造型抱枕」限量5名。
◾️面額500元的「35週年紀念版發光摩斯卡」限量5名。
摩斯漢堡表示，推薦提高中獎率的加碼買法，購買「柑橘雞腿堡」或7月23日上市的「柚香洋釀雞腿堡」與「咖哩雞腿珍珠堡」，可獲得兩倍中獎機會。
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從日本爆紅到台灣的麥當勞「小麥麥體驗營」，自2015年推出至今，歷經多次改版優化；2026麥當勞「小麥麥體驗營」，首度以APP全球版報名，推出小小經理或小小款待大使新關卡，完成體驗即可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。
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線上報名時間：
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◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、專屬角色名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）
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2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
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5、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
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2、洗手消毒好安心：洗手五步驟，濕搓沖捧擦。
3、食材翻翻樂：食材大學問，快樂學知識（新關卡）。
4、點餐小幫手：幫爸媽服務，我好棒！
5、甜心甜品：蛋捲冰淇淋，美味100%
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