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▲ 台南市長黃偉哲接受新加坡當地媒體採訪。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲與新加坡國會議員羅守恩（中）、新加坡返老還童氣功協會主席葉成德主席（右）在餐會中合影。（圖／南市府提供）

▲ 南市府帶來許多台南優質農特產介紹給新加坡朋友。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲在結束4日的韓國快閃行銷行程後，隨即趕赴新加坡，與駐新加坡代表童振源、新加坡國會議員羅守恩參與新加坡返老還童氣功協會5日在當地舉辦理監事就職及融入臺南在地的食材與食品的聯誼餐會。黃偉哲表示，臺南食材的好品質，也與協會追求健康飲食的理念相符，這次的創新合作，可說是臺南市拓展新加坡飲食市場、行銷農特產品的一次美好嘗試。這場席開近80桌的餐會，菜色設計是由臺南市政府與新台灣館攜手合作，融入臺南在地的食材與食品，讓當天賓客一次品嘗最具代表性的臺南在地風味，會場還設置臺南農特產品展示專區，而透過美食與健康交流，讓賓客充分品味臺南美食魅力、提升臺南農產品國際能見度。黃偉哲表示，這次將臺南食材帶來新加坡返老還童氣功協會的餐會上，讓與會貴賓品嚐來自臺南的新鮮食材與特色加工食品，充分展現臺南物產與飲食文化的多元化。黃偉哲也強調，新加坡一直是臺南重要的國際交流夥伴，也是高端飲食的重要海外消費市場，這幾年臺南積極把各種高品質且健康美味的水果、農漁產品帶來新加坡，期盼透過當地消費者味蕾上的良好體驗，進而建立臺南農特產品優質的品牌。南市府農業局表示，這次的菜色一口氣融入來自臺南的芒果、芭樂、百香果、金目鱸、虱目魚、肉燥、油蔥酥、花枝丸、破布子、米、柚香椒鹽、BB醬、西瓜棉、地瓜球、地瓜薯條等多元食材，透過精湛的料理展現臺南農業的多元樣貌，讓來賓在品味美食的同時，也品味臺南的風土人情。