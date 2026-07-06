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學者質疑共軍只是在防颱 蔡明彥表示：數量有升高趨勢

國安會秘書長吳釗燮日前表示，中國沿第一島鏈展開大規模海上動員，我方已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。對此，國安局長蔡明彥今（6）日表示，中共海軍及海警船艦在東海、台海、南海一帶部署數量歷來約100艘，但加上目前南海確實因颱風有疏散防颱動作，又逢共軍戰區軍演熱季，西太平洋目前共有4個共軍海軍編隊在活動，分布於南太、奄美大島南部及菲律賓東部海域，整體船艦動員確有升高趨勢。針對吳釗燮4日怒指共軍船艦數量達110艘，創下數量新高，蔡明彥今早受訪指出，中國解放軍海軍船艦和海警船艦的部署，歷來主要是在整個東海、台海跟南海，大概都是100艘左右。而針對海軍出身的中華戰略學會資深研究員張競認為共軍數量遽增只是在「機動出港避颱」，質疑吳釗燮「喊狼來了」，蔡明彥表示，南海部分確實因為有颱風，所以共軍可能有一些疏避、防颱的動作，加上現在是他們戰區層級軍事演訓的一個熱季，所以事實上現在在西太平洋，大概就有4個中共的海軍的編隊在進行活動：南太有1個，日本奄美大島南部有2個，菲律賓東部的聖安娜水域有另外1個編隊。蔡明彥最後強調，整體來看，就是在演習熱季的情況之下，中共在海上船艦的動員確實是有升高的趨勢。