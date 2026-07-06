搭上全球AI熱潮，韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix），本週將啟動約280億美元的赴美上市計劃，預計在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，管理層並準備通過路演與全球投資者會面，可望成為史上規模最大的外國企業赴美上市案之一。
綜合《Fortune》、《路透社》報導，SK海力士將發行1779萬份美國存託憑證（ADR），每10股ADR代表1股普通股，預計本週完成定價並於美國開始交易；若順利完成募資，該交易有望成為全球第二大股票發行，僅次於上月SpaceX創紀錄的857億美元首次IPO，也將超越沙烏地阿美（Saudi Aramco）2019年的256億美元IPO，以及阿里巴巴（Alibaba）2014年規模相近的首次IPO。
受惠AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，SK海力士今年股價已累計上漲約273%。
報導引述市場分析指出，SK海力士雖長期在HBM市場具備領先優勢，也是輝達（NVIDIA）的重要供應商，但公司股價估值始終低於競爭對手美光（Micron Technology），原因之一，在於過去若美國投資人想投資SK海力士，只能透過韓國股市或流動性有限的場外ADR，不僅交易不便，也降低投資意願。
此次，改以ADR正式在那斯達克上市，將為美國投資人提供更直接的投資管道，增加流動性，也有機會吸引更多機構及ETF資金，若未來納入Nasdaq 100等主要指數，將帶來穩定買盤，有助於縮小SK海力士、美光之間的估值差距。
不過，分析也提醒，市場始終擔心AI投資熱潮是否過熱，其它大型科企，包括Alphabet、Microsoft等等，近來已開始透過發債與增資等方式，因應龐大的AI支出，一旦未來AI投資放緩、記憶體需求降溫，整體產業也可能重回過去「景氣大好後供過於求」的劇烈循環波動模式。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
受惠AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，SK海力士今年股價已累計上漲約273%。
報導引述市場分析指出，SK海力士雖長期在HBM市場具備領先優勢，也是輝達（NVIDIA）的重要供應商，但公司股價估值始終低於競爭對手美光（Micron Technology），原因之一，在於過去若美國投資人想投資SK海力士，只能透過韓國股市或流動性有限的場外ADR，不僅交易不便，也降低投資意願。
此次，改以ADR正式在那斯達克上市，將為美國投資人提供更直接的投資管道，增加流動性，也有機會吸引更多機構及ETF資金，若未來納入Nasdaq 100等主要指數，將帶來穩定買盤，有助於縮小SK海力士、美光之間的估值差距。
不過，分析也提醒，市場始終擔心AI投資熱潮是否過熱，其它大型科企，包括Alphabet、Microsoft等等，近來已開始透過發債與增資等方式，因應龐大的AI支出，一旦未來AI投資放緩、記憶體需求降溫，整體產業也可能重回過去「景氣大好後供過於求」的劇烈循環波動模式。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。