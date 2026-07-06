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巴西在世界盃16強賽中輸給挪威，大爆冷門讓球迷難以接受，巴西主將內馬爾也在賽後坐地痛哭，似乎也無法接受這樣的結果，而他的隊員見狀馬上走過去安慰，不時地在他耳邊說話，拍拍他的頭，但內馬爾依舊無法平復心情，畫面在Threads上瘋傳，許多球迷都心碎喊，「真的太難過了。」巴西對上挪威，最終以1：2敗下陣，無緣8強，這對足球強國巴西來說是難以接受的事實，內馬爾也難過到坐在地上痛哭失聲，他的隊友馬上走過去，和他一起蹲在地上，拍頭安慰，但內馬爾依舊非常傷心，不顧外界眼光，哭得像個3歲孩子，讓球迷看了心碎，「魔笛之後又一場走不出來的比賽」、「他真的太可惜了」、「最不想看到這個畫面了」。內馬爾在對戰挪威的比賽中，於下半場替補上場，在傷停補時階段踢進12碼罰球，這是他本屆世界盃個人第一顆進球，但也是最後一顆，自他2014年世界盃首秀後，總計出賽15場，踢進9球，最佳成績也是當年的第四名，本屆也是他的最後一次世界盃，無力拿回大力神盃留下遺憾，賽後他發言，「我盡力了，真的盡力了，一切都結束了，我從這裡開始，也在這裡畫上句點。」