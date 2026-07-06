我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。對此總統賴清德今（6）日提出四點指示，該停產就要停產；該下架就要下架；該預防性下架就要預防性下架；最後則是該咎責就要咎責，絕不寬貸，強調中央和地方共同合作，維護民眾食品安全的目標。賴清德說，政府秉持食品安全第一的原則，在政策執行上，是完全沒有妥協的空間，第一，該停產就要停產，因為中聯油產生的物質對健康影響很大，已經全面停產，並且靜候調查，看看發生的原因是如何，同時要積極改進，避免以後的事情再度發生。第二，該下架就要下架，這包括第一層的3家油品公司，包括福壽、福懋、泰山，要全品下架，而且目前也已完全下架。第三，該預防性下架就要預防性下架，這包括第二層的油品公司，其中如果用問題油製成油的原型，也就是調和油，或是使用問題油20%以上再製成二級的產品，也要全部預防性下架。賴清德指出，其他257家的業者，雖然產品經過專家會議裡面認為影響的程度不大，但也已經都全部公布，並且要求257家業者要主動公布他們的產品，讓民眾有知的權利。最後則是該咎責就要咎責，絕不寬貸，賴清德說，很清楚面對任何食安事件都需要中央和地方合作，這次食藥署擬定對策，也看到地方政府配合稽查和下架的工作，後續政府仍然會秉持食品安全第一、公開透明，中央和地方共同合作，來維護民眾食品安全的目標。