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葡萄牙即將在世界盃16強迎戰伊比利半島死敵西班牙。在週日的賽前記者會上，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與巴西記者馬塞洛·貝克勒（Marcelo Bechler）發生了一段火藥味十足的交鋒。C羅在現場直接「點名」該名記者提問，並毫不留情地回嗆對方。在回答了眾多媒體的提問後，這位五屆金球獎得主突然將矛頭對準了台下的巴西記者貝克勒。C羅主動要求將麥克風遞給對方，並當著全場媒體的面說道：「我要挑戰那傢伙，對，就是那傢伙，請你問一個好問題。既然你不喜歡我。」面對C羅的突如其來的點名，貝克勒並未退縮，隨即拋出問題：「以41歲的年紀踢世界盃，最困難的事情是什麼？」對於這個關於「高齡運動員」挑戰的提問，C羅的回答極具攻擊性，他再次對這名巴西記者開砲：「最困難的事情是什麼？是跟你們說話。特別是跟那些不喜歡我的人說話。我知道你就是其中之一。我很擅長記住別人的臉，只要看一次就能記得了。」這段氣氛緊繃的對話影片隨即在社群媒體（如X平台）上瘋傳，引發球迷與媒體的熱烈討論。目前，記者貝克勒尚未對C羅「不喜歡他」的指控做出公開回應。除了與記者爆發口角，C羅也在這場記者會上拋出震撼彈，親口證實這將是他的「最後一屆世界盃」：「是的，這是我的最後一屆。放下包袱，好好享受吧。」當被媒體追問何時會正式掛靴退出國家隊時，C羅依舊展現出強烈的個人風格與自信：「我會在我自己想退役的時候退役，而不是在你們想要的時候。無論我是先發上場，還是坐在板凳上，我對球隊的影響力都不會改變。」面對外界批評，C羅強硬表態， 「人們質疑我41歲還能先發？這23年來，人們一直試圖摧毀我。但他們現在應該知道自己只是在浪費時間。他們試了又試，但都不值得，我早就習慣了。」