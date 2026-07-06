今年第9號颱風「巴威」目前已達強颱等級，北市府日前也提醒民眾應做好防颱準備，建議家中備妥至少3天份乾糧、飲用水及緊急避難用品。氣象主播戴立綱昨（5）日卻呼籲大家不要危言聳聽，開嗆：「是打仗嗎？」，認為颱風大多半天、一天就遠離，「你沒東西買就到巷口7-11去買，講得好像明天就要世界末日。」
巴威颱風逼近囤3天糧食？戴立綱開轟：是打仗嗎
強烈颱風巴威持續近逼，預計周五、周六距離台灣最靠近，台北市災害防救辦公室日前提醒民眾做好防颱準備，部分媒體也建議「囤糧」，家中備妥至少3天份乾糧、飲用水。不過，戴立綱昨日卻罵：「腦袋有洞啊！是打仗啊？」認為颱風大多半天、一天就遠離，「你沒東西買就到巷口7-11去買，不會說沒有水，怎麼會叫台北市囤三天的糧食和水？三千公里外的東西，講得好像明天就要世界末日。」
提到颱風動向，戴立綱表示目前穩定朝西北西方向移動，距離台灣還有些距離，究竟未來是否會北轉？戴立綱表示要看這兩天高壓強度，颱風路徑都還有變數。另外有人形容巴威颱風「魔鬼最強」、「史上最強」等，戴立綱則強調颱風就三種「輕度颱風」、「中度颱風」以及「強烈颱風」，呼籲大家不要危言聳聽。
根據中央氣象署資訊，巴威颱風目前中心位置在北緯14.0度、東經146.1度，以每小時21公里速度向西北西前行，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑140公里。由於目前行經路徑正巧高海水熱焓量海域「補血區」，未來48小時還有增強空間，預估可增強至暴風半徑350公里。
颱風是否會登陸，目前仍有變數，不過周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，依照目前路徑從台灣東北部海面經過的話，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
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強烈颱風巴威持續近逼，預計周五、周六距離台灣最靠近，台北市災害防救辦公室日前提醒民眾做好防颱準備，部分媒體也建議「囤糧」，家中備妥至少3天份乾糧、飲用水。不過，戴立綱昨日卻罵：「腦袋有洞啊！是打仗啊？」認為颱風大多半天、一天就遠離，「你沒東西買就到巷口7-11去買，不會說沒有水，怎麼會叫台北市囤三天的糧食和水？三千公里外的東西，講得好像明天就要世界末日。」
提到颱風動向，戴立綱表示目前穩定朝西北西方向移動，距離台灣還有些距離，究竟未來是否會北轉？戴立綱表示要看這兩天高壓強度，颱風路徑都還有變數。另外有人形容巴威颱風「魔鬼最強」、「史上最強」等，戴立綱則強調颱風就三種「輕度颱風」、「中度颱風」以及「強烈颱風」，呼籲大家不要危言聳聽。
颱風是否會登陸，目前仍有變數，不過周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，依照目前路徑從台灣東北部海面經過的話，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；中南部及花蓮山區並有大雨或局部豪雨發生的機率。
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