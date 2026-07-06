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脫下褲子的那一瞬間，連身經百戰的泌尿科醫師都差點崩潰！暑假親密行為進入高峰期，台中大甲李綜合醫院日前卻收治了一起驚悚個案。一名30多歲的工地男子，因下體奇癢無比隱忍2年不願就醫，最後被女友「強行押解」看診。醫師檢查後震驚發現，男子的私密處、腹股溝甚至大腿內側，竟然密密麻麻長滿了俗稱「菜花」的尖銳濕疣，最後大舉切除、電燒共計103顆菜花，宛如一座私密處的「爆量小菜園」。醫師藉此慘痛案例嚴厲警告，暑期狂歡切記落實安全性行為！大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，該名男子就診時自述下體「奇癢無比」，且症狀其實已經持續了2年。當被追問為何拖延至今？男子坦言因為心理抗拒、不願意面對，最後是因為真的癢到受不了，才被女朋友硬拉到醫院看病。醫師黃品叡指出，男子的包皮、腹股溝、陰囊及大腿內側全都無一倖免。探究原因，男子因為一開始發癢便自行到藥局買藥亂擦，癢到受不了時甚至動手去「捏破菜花」，導致病毒跟著組織液大面積擴散。加上男子在工地上班，長時間流汗、環境潮濕悶熱，在褲子不斷反覆摩擦的情況下，才讓下體悲劇演變成這幅驚悚奇景。針對這起嚴重個案，醫療團隊隨即為男子進行了全面的性病篩檢（包含愛滋病、梅毒、淋病、披衣菌、人類乳突病毒、生殖器皰疹等）。幸運的是，男子並未感染愛滋病與梅毒；然而，其生殖器皰疹的病毒量竟高出正常值的4倍，目前已給予藥物治療並持續追蹤。黃品叡透露，在看診過程中，他曾多次明示、暗示坐在一旁的女友也必須一起接受檢查，但對方始終保持沉默、未做回應，目前無法確定女友是否也已受感染或接受治療。泌尿科醫師嚴厲警告，「菜花治療後的三個月內是復發高峰期，復發率高達30%」，民眾若發現私密處有疑似肉芽等異狀，絕對不要自行買藥塗抹，更千萬不能抓破或自行切除。治療期間應將穿過的內褲全數丟棄換新，性伴侶也必須一同檢查，並建議接種HPV疫苗以預防再次感染，唯有建立正確的安全性念，才是遠離性病的根本之道。