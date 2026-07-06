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各國路徑一致北轉 是否登陸看太平洋高壓

▲巴威颱風在抵達台灣北方時，有可能「通過北部海域、中心掃過北海岸、中心登陸台灣本島」。（圖／翻攝tropical tidbits）

路徑仍有變數 中北部難逃風雨

▲無論巴威颱風路徑是否登陸台灣，周五、周六帶來明顯雨勢的趨勢大致確定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

真正關鍵不是登陸 140公里暴風圈更要命

巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑確定會侵襲台灣，氣象專家吳德榮表示，各國模式一致預估巴威颱風周四（7月9日）出現北轉、周五（7月10日）替台灣帶來顯著降雨，颱風中心登陸或掠過北海岸機率約50%，對台灣影響也較劇烈；但無論是否登陸，周五、周六北台灣、宜花都須嚴防豪雨。觀察各國模式預估路徑，包括台灣中央氣象署、歐洲、美國、日本、香港、韓國、菲律賓，都認為巴威颱風今天至周三（7月6日至7月8日）會持續往西移動，周四在台灣東南方開始北轉，周五來到台灣東方、周六通過台灣北部宮古島之間海域機率最高。在各國模式的誤差範圍內，巴威颱風在抵達台灣北方時，有可能「通過北部海域、中心掃過北海岸、中心登陸台灣本島」的機率，屆時太平洋高壓的強度將是關鍵，高壓較強，巴威颱風登陸本島機率提高，高壓較弱，巴威颱風從北部海域通過機率越高。氣象專家吳德榮接受《NOWNEWS》採訪指出，今（6）日觀察，巴威颱風中心登陸台灣、切過北海岸的機率約50%，也是對台灣來說威脅最大的路徑，巴威颱風中心附近最強的風雨，會直接侵襲北台灣、宜花等區域。吳德榮強調，巴威颱風是一個環流範圍極大的系統，就算颱風中心與台灣沒有接觸，從北部海域通過，台灣各地都還是會有顯著的風雨。「如果颱風往北一點，對台灣南端的影響有望減少一些，但以目前路徑來說，基本上中北部、宜花等地民眾都要做好心理準備。吳德榮總結，巴威比起秋天的颱風，路徑變化單純是與太平洋高壓互動而定，未來幾天的關鍵變數在於「北轉角度」，會決定是否登陸台灣；無論是否登陸台灣，巴威颱風都將替各地帶來明顯雨勢，尤其十級暴風半徑達140公里，這才是特別要注意的環節。吳德榮也補充，巴威颱風周五、周六對台灣影響最大，北台灣、宜蘭等地要注意豪雨，其他地區也有大雨；周日巴威颱風遠離後，環流仍會導致台灣水氣偏多，會間接助長「午後雷陣雨」發展，預估下周三（7月15日）才會趨緩。