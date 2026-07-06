我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃16強賽爆出超級冷門，挪威25歲球星哈蘭德（Erling Haaland）單場攻進2球，率隊以2：1淘汰五屆冠軍巴西，成功闖進8強，也讓他的人氣再度飆升。不過，除了球技受到關注，不少球迷最近才發現，年紀輕輕的哈蘭德其實早在2024年底就升格當爸爸，如今兒子已經快2歲。哈蘭德的女友是來自挪威的伊莎貝爾．豪格森．約翰森（Isabel Haugseng Johansen），兩人從小就在同一個小鎮布呂訥（Bryne）一起長大，是標準的青梅竹馬。兩人都喜歡踢足球，也曾待過同一支青訓球隊，直到哈蘭德前往奧地利、德國發展職業生涯後，兩人才正式交往。交往多年來，Isabel一直非常低調，幾乎不接受採訪，也很少公開分享私生活，因此深受不少球迷喜愛。2024年底，兩人迎來第一個兒子，正式升格當爸媽，雖然目前還沒有結婚，但感情一直相當穩定。今年世界盃期間，Isabel也多次出現在觀眾席，默默替哈蘭德加油。除了是哈蘭德最重要的後盾，Isabel本身也曾踢過女子足球，平常穿搭走簡單自然風格，不靠誇張造型吸引目光，因此被不少球迷封為「最圈粉的球星女友」。哈蘭德也曾分享，兩人私底下最喜歡待在家，一起煮飯、打電玩《Minecraft（當個創世神）》，生活相當樸實。球場上是讓對手頭痛的進球機器，回到家則是陪伴女友和孩子的暖爸，也讓不少球迷看見他的另一面。