中央氣象署預報員趙竑表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）今天至周三（7月6日至7月8日）會持續往西移動，周四（7月9日）在台灣東南方開始北轉，周五（7月10日）來到台灣東方、周六（7月11日）通過台灣北部宮古島之間海域機率最高，氣象署預估最快周四白天發布「海上颱風警報」，周四深夜至周五上午發布「陸上颱風警報。」
巴威颱風周六最靠近 不排除中心登陸
趙竑說明，巴威颱風最靠近台灣的時間點是周六白天，目前路徑預估通過台灣北部海面機率大，但也不排除中心登陸台灣本島，實際登陸時間、地點還有待後續觀察，太平洋高壓強度變化將左右巴威颱風路徑，周四實際路徑會逐漸明朗。
巴威颱風持續增強 周五、周六豪雨炸全台
趙竑指出，巴威颱風強度在經過重整後，未來還有增強趨勢，預估周三會來到強度巔峰，近中心最大風速可達每秒60公尺，七級風暴風半徑350公里，周四北轉後，強度會因為海溫較低而衰退，不過靠近台灣時仍會維持「強颱至中颱上限」，風雨威脅仍大。
對台灣影響方面，巴威颱風周四開始帶來水氣，雙北、桃園會開始有陣雨，周五、周六全台有雨，北部山區會有「豪雨等級以上」的雨勢，西半部、宜花普遍有豪雨、大雨；周日颱風開始遠離，但水氣還是很多，維持全台有雨的環境。
資料來源：中央氣象署
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趙竑說明，巴威颱風最靠近台灣的時間點是周六白天，目前路徑預估通過台灣北部海面機率大，但也不排除中心登陸台灣本島，實際登陸時間、地點還有待後續觀察，太平洋高壓強度變化將左右巴威颱風路徑，周四實際路徑會逐漸明朗。
趙竑指出，巴威颱風強度在經過重整後，未來還有增強趨勢，預估周三會來到強度巔峰，近中心最大風速可達每秒60公尺，七級風暴風半徑350公里，周四北轉後，強度會因為海溫較低而衰退，不過靠近台灣時仍會維持「強颱至中颱上限」，風雨威脅仍大。
對台灣影響方面，巴威颱風周四開始帶來水氣，雙北、桃園會開始有陣雨，周五、周六全台有雨，北部山區會有「豪雨等級以上」的雨勢，西半部、宜花普遍有豪雨、大雨；周日颱風開始遠離，但水氣還是很多，維持全台有雨的環境。
資料來源：中央氣象署