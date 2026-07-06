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「喪屍菸彈」的先驅原料主要來自中國

國安局提供無人機監偵訓練 掌握海上走私活動

近期毒駕頻傳，俗稱「喪屍菸彈」的依託咪酯也於6月底提升列管為第一級毒品。對此，國安局長蔡明彥今（6）日表示，依託咪酯成品粉末主要來自印度、越南、馬來西亞等東南亞國家，但先驅原料「依託咪酯酸」目前查獲多來自中國。蔡明彥今早受訪指出，依託咪酯成品的粉末主要來自東南亞國家，包括印度、越南與馬來西亞。但依託咪酯的先驅原料「依託咪酯酸」，目前查獲主要來自中國。蔡明彥表示，國安局是國安情報機關，整個毒品查緝主要由檢方、最高檢察署做整體指揮與偵辦。國安情報機關這邊，主要透過與國內相關執法機關的情報分享，以及與國際友方在區域毒品流向部分進行情資交換，同時也會透過科技監偵手段的分享，協助國內相關執法單位建置這方面的能量。蔡明彥再指出，包括我們從2023年就開始提供無人機訓練，讓相關執法單位能透過科技監偵手段，對海上走私活動有更明確的掌握。今年相關無人機課程將開設於9月，我們會持續辦理相關訓練課程，提升國內整體防毒能力。