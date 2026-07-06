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▲輝人台灣開唱前掛急診。（圖／翻攝自IG@whee_inthemood）

MAMAMOO本月4、5日來到高雄巨蛋舉辦專場演唱會，原本是粉絲期待已久的12週年完整體舞台，不料成員輝人卻在開唱前突然掛急診，昨（5）日她曬出自己躺在病床上打點滴的照片，難過跟粉絲道歉「對不起」，讓大家全都心疼壞。在最終場演出前，輝人突然在IG貼出一張醫院急診室吊點滴的照片，雖然沒有拍到臉，但一定是身體狀況承受不住才會前往醫院，她也在限時動態寫下：「要借助點滴的力量了！！高雄場最後一天，加油……對不起，也謝謝大家，晚點見。」據了解，輝人在前一天已經被注意到有咳嗽的症狀，加上這次巡演是MAMAMOO時隔3年以完整體回歸，加上海外首站又是高雄，排練與演出強度都非常高，猜是被這高強度的行程給累壞了。即使如此，輝人仍努力站上舞台，帶來了完美的演出，雖然自我介紹時聽起來有些虛弱，讓現場粉絲又感動又擔心，紛紛在社群寫下「不用道歉也可以」、「只要健康就好。」