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▲《X戰警'97》第二季釋出宣傳海報，X戰警將跨越不同時空，迎戰全新危機。（圖／Disney+）

致敬90年代經典 第一季掀起Marvel 動畫熱潮

第二季展開時空冒險 天啟正式成最大反派

漫威動畫《X戰警'97》（X-Men '97）第二季自7月1日於 Disney+ 上線，延續第一季的結局，X戰警成員因時空異變分散在不同年代，必須設法重返1990年代拯救世界。同時，經典反派「天啟」（Apocalypse）正式登場，加上新一波反變種人浪潮席捲全球，讓變種人再次陷入前所未有的危機。Marvel 動畫宇宙持續擴張，《X戰警'97》第一季播出後，以成熟的劇情、精彩戰鬥以及忠於漫畫精神的改編獲得許多好評，被不少粉絲譽為近年Marvel最佳動畫作品之一。第二季共9集，延續第一季未解的時空主線與天啟篇章，並加入更多漫畫經典元素，目前第三季正在製作中。《X戰警'97》是1992年經典動畫《X戰警》的「正式」續作，故事承接原作結局，在X教授（Professor X）離開地球後，由昔日宿敵萬磁王（Magneto）接下X戰警領導者的位置，努力維持變種人與人類之間脆弱的和平。而第一季劇情急轉直下，變種人自治國「吉諾沙（Genosha）」遭遇毀滅性攻擊，造成大量變種人傷亡，人氣角色金牌手（Gambit）更為保護同伴犧牲。隨後萬磁王發動全球電磁脈衝（EMP），癱瘓世界秩序，與X戰警爆發最終決戰。戰鬥結束後，也就是第一季結尾時，多名成員被神秘力量送往不同時空，留下巨大伏筆，也讓第一季獲得外界高度評價。目前於Disney+ 上線的第二季，緊接第一季讓人震撼的結局，X戰警全員散落在不同年代，有人到古埃及、有人流浪未來，眾人必須跨越時空尋找彼此，設法返回屬於自己的1990年代。另一方面，在X戰警消失期間，1990年代的人類社會再次掀起反變種人情緒，各方勢力趁機崛起，Marvel 最具代表性的反派「天啟」也將於此季現身。這位被譽為史上最古老、最強大的變種人，將橫跨不同時代展開布局，企圖改寫歷史，甚至打造全新的「天啟四騎士」，讓X戰警迎來跨越過去、現在與未來，不同時空的終極戰役。