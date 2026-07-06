我是廣告 請繼續往下閱讀

聯名分兩波：迴力跑道組、磁力鐵罐組先後登場

▲星宇航空限定盲盒商品。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空限量盲盒-磁力飛機鐵罐組。（圖／星宇航空提供）

集滿5點可抽機票

延續去年聯名熱烈迴響，星宇航空再度攜手7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡推出全新跨界合作，自7月8日起推出限量聯名周邊，以「精品生活X精品航旅」為概念，將飛行元素融入日常生活。今年除推出兩款全新互動式收藏商品，更同步推出集點加價購活動及台北－東京、台北－鳳凰城雙人來回機票抽獎活動。此次聯名活動分兩波推出限定盲盒商品，第一波自7月8日至7月21日，凡購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」乙組，全系列共四款機型，附有專屬跑道，可自由拼接成完整跑道場景。第二波自7月22日至8月4日，同樣滿200元後，加價159元「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，推出四款盲盒設計。磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，還能當存錢筒。同步登場的「CITY PRIMA 品味極致升空集點GO」活動，也推出多款旅行主題聯名商品，包括星宇航空迴力飛機跑道禮盒、自動晴雨折傘、安全扣飲料提帶及拖輪行李組……等，設計皆延續星宇航空品牌美學，巧妙融入機場跑道、飛機座椅安全帶扣環及A350-1000碳纖維機身等航空元素。活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡即可累積點數，除可兌換或加價購聯名周邊外，集滿5點還可兌換抽獎資格，有機會獲得星宇航空台北－東京或台北－鳳凰城經濟艙雙人來回機票，邀請旅客將日常咖啡時光化為下一趟旅行的起點。星宇航空秉持精品航空品牌定位，持續透過機隊、服務及產品打造兼具美感與質感的飛行體驗；CITY PRIMA則以精品級咖啡豆及專業烘焙技術，提供層次豐富的咖啡風味。星宇航空希望透過此次與CITY PRIMA合作，持續將飛行文化與旅行美學融入日常生活。