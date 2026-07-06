我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA休賽季最大話題，莫過於一代巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）情歸何處，目前老東家克里夫蘭騎士、以及過去的老對手金州勇士，都積極招募他加入，而他的決定也牽動許多球員合約。由於洛杉磯湖人今夏快速續約里夫斯（Austin Reaves）等一系列舉動，讓詹姆斯主動宣布離開待了8年的洛杉磯，下一站備受矚目，日前好友富保羅（Rich Paul）在節目上分析詹姆斯的下家有6支球隊，其中就包含老東家騎士與勇士。根據最新爆料，這2支球隊為了招募詹姆斯，連原有的球星也選擇先不簽回，騎士方面，哈登先前拒絕執行價值4,230萬美元的球員選項，目的本就是為騎士創造更多薪資操作空間，現年36歲的哈登，上季打出回春身手，單季出賽70場、場均23.6分、4.8籃板與8助攻。格林同樣拒絕2,770萬美元球員選項，則是讓勇士在爭奪詹姆斯上面更有彈性，如今兩人都會等待詹姆斯做出決定，但預計不論是否簽下詹姆斯，哈登、格林預計都會重新簽下複數年合約，分別回歸騎士和勇士。