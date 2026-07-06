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2026世界盃16強淘汰賽上演瘋狂激戰！在英格蘭對陣地主國墨西哥的比賽中，英格蘭隊長哈利凱恩（Harry Kane）在下半場操刀12碼罰球破網，不僅幫助球隊一度擴大領先，更以單季「73顆進球」正式打破了德國傳奇穆勒（Gerd Müller）塵封逾50年的神級紀錄。然而，英格蘭先是遭遇隊友紅牌退場的打擊，隨後凱恩又在禁區內犯規送出12碼罰球，讓球隊遭遇險境。凱恩是世界盃歷史上有統計以來（1966年開始），第一位單場比賽裡罰進12碼罰球、卻又因為犯規送出12碼罰球的球員。凱恩在下半場第60分鐘的這顆點球，是他本賽季代表俱樂部與國家隊所攻入的第 73 球。這項驚人的成就，讓他正式超越了德國傳奇「轟炸機」穆勒在 1972-73 賽季所創下的單季進球紀錄，成為足球歷史上單賽季各項賽事（國家隊＋俱樂部）進球數最多的歐洲球員。放眼全球足球歷史，目前在單賽季總進球數上能超越本季凱恩的，僅剩下2011-12賽季處於巔峰狀態的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），當時梅西創下了單季82球的非凡紀錄。儘管上半場靠著貝林厄姆（Jude Bellingham）的梅開二度（其中一球由凱恩助攻）取得領先，但這場在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）進行的比賽卻在下半場陷入瘋狂。墨西哥在半場結束前由基尼奧內斯（Julian Quinones）扳回一城。隨後，英格蘭後衛匡薩（Jarell Quansah）因為對加利亞多（Jesus Gallardo）出現粗野的鏟斷，直接領到紅牌被罰出場，導致英格蘭陷入10人應戰的絕對劣勢。第60分鐘，凱恩以一記教科書般的12碼罰球，幫助10人英格蘭取得3 ：1領先。但在短短幾分鐘後（第67分鐘），凱恩在自家禁區內試圖大腳解圍時，不慎踢中了墨西哥球員古鐵雷斯（Brian Gutierrez）的腿。經過VAR影像輔助檢視後，主裁判確認犯規並判給墨西哥一次12碼罰球。墨西哥前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）穩穩罰進，將比分追近至2：3。在少打一人的情況下，凱恩的這次致命失誤讓英格蘭的領先優勢瞬間被縮小，比賽懸念死灰復燃，也讓這位剛剛締造歐洲歷史新猷的隊長，創下尷尬紀錄，成為世界盃第一位單場比賽裡罰進12碼罰球、卻又因為犯規送出12碼罰球的球員。這場比賽雙方火藥味十足，場外球迷的情緒也瀕臨失控。在凱恩罰進點球並慶祝時，現場的墨西哥球迷從看台上不斷扔下啤酒與飲料，凱恩全身被啤酒淋濕；而英格蘭小將奧雷利（Nico O'Reilly）在被飲料砸中後，甚至憤怒地將飲料直接扔回看台，現場緊張氣氛已經升至最高點。