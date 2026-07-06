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▲蘇志燮（左）在節目中對妻子趙銀政（右）一見鍾情，並於2020年正式登記結婚。（圖／翻攝自蘇志燮IG、趙銀政IG）

48歲韓國男神蘇志燮近日因Netflix新劇《金特務：本色回歸》再度擄獲大批迷妹，但其實私生活低調的他，早在2020年就與小17歲主播趙銀政（趙恩靜）結婚。而兩人的相遇也非常浪漫，蘇志燮2018年為了宣傳電影《雨妳再次相遇》，與孫藝真登上SBS節目《深夜正式演藝》受訪，而當時的主持人就是趙銀政，男神直接對妻子一見鍾情，還被發現似乎不敢正眼看對方，初次見面就超甜，讓一旁的女神孫藝真慘變電燈泡。蘇志燮在2018年與孫藝真一起登上《深夜正式演藝》宣傳電影《雨妳再次相遇》，當時的主持人就是趙銀政，這也是這對夫妻的首次見面。雖然訪談只是普通對話與交流，但在戀情爆出後，這段畫面被SBS重新剪輯，蘇志燮在過程中竟似乎都不太敢與趙銀政對視，還在開始前就有點結巴。除此之外，原本在講片中感情線，趙銀政表示都是從哥哥妹妹開始，蘇志燮還疑似吃醋說：「看來妳有很多很親的哥哥？」後來發現在講劇情，讓男神直接糗翻，趙銀政也表示自己有點慌張。而兩人超有愛的互動，竟讓女神孫藝真瞬間看起來像電燈泡，超奇妙的畫面讓網友笑翻。蘇志燮與趙銀政在《深夜正式演藝》初次見面，又於朋友聚會再次相見，漸漸發展為戀人關係後，於2019年爆出戀情，並在2020年正式登記結婚，低調舉行婚禮。而如今兩人依然甜蜜，蘇志燮還在上個月登上YouTube節目《妖精在炯》時罕見放閃妻子，表示結婚後整個人變得踏實許多，生活也更舒服自在，再度讓大家甜翻。