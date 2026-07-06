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本場比賽開局節奏極快，墨西哥率先展現主場氣勢。第15分鐘，希門尼斯（Raúl Jiménez）禁區內的頭槌攻門被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）神勇單手擋出，讓主場球迷抱頭惋惜。 然而率先破門的卻是英格蘭。第36分鐘，賴斯（Declan Rice）由後場發動進攻，右路薩卡（Bukayo Saka）突破後送出傳中，貝林漢（Jude Bellingham）高速插上，以魚躍頭槌破門，替英格蘭取得1：0領先。



然而率先破門的卻是英格蘭。第36分鐘，賴斯（Declan Rice）由後場發動進攻，右路薩卡（Bukayo Saka）突破後送出傳中，貝林漢（Jude Bellingham）高速插上，以魚躍頭槌破門，替英格蘭取得1：0領先。 貝林漢姆神效率梅開二度 英格蘭卻有一人被驅逐



僅僅2分鐘後，英格蘭再度發動高壓逼搶，成功在前場搶斷後由貝林漢與凱恩（Harry Kane）連線，貝林漢再次完成終結，短時間內梅開二度，將比分迅速拉開至2：0。但墨西哥並未就此崩盤。第42分鐘，主場軍團透過定位球製造混亂，基尼奧內斯（Julian Quiñones）在禁區外圍抓住機會凌空抽射破門，將比分追成1：2，也讓比賽重新回到均勢。



僅僅2分鐘後，英格蘭再度發動高壓逼搶，成功在前場搶斷後由貝林漢與凱恩（Harry Kane）連線，貝林漢再次完成終結，短時間內梅開二度，將比分迅速拉開至2：0。但墨西哥並未就此崩盤。第42分鐘，主場軍團透過定位球製造混亂，基尼奧內斯（Julian Quiñones）在禁區外圍抓住機會凌空抽射破門，將比分追成1：2，也讓比賽重新回到均勢。 比賽的轉折點出現在下半場第53分鐘，英格蘭後衛夸安薩（Jarell Quansah）在一次防守中亮鞋底鏟倒對手，主裁判經VAR確認後直接出示紅牌，英格蘭被迫少一人出賽。



比賽的轉折點出現在下半場第53分鐘，英格蘭後衛夸安薩（Jarell Quansah）在一次防守中亮鞋底鏟倒對手，主裁判經VAR確認後直接出示紅牌，英格蘭被迫少一人出賽。 英格蘭下一戰交手挪威



不過僅5分鐘後，英格蘭展現超強效率。第58分鐘，戈登（Anthony Gordon）突入禁區被門將放倒，裁判判罰點球，凱恩一蹴而就，將比分改寫為3：1，也讓他持續穩居英格蘭隊史射手紀錄榜前列。



不過僅5分鐘後，英格蘭展現超強效率。第58分鐘，戈登（Anthony Gordon）突入禁區被門將放倒，裁判判罰點球，凱恩一蹴而就，將比分改寫為3：1，也讓他持續穩居英格蘭隊史射手紀錄榜前列。 墨西哥則在第66分鐘獲得反擊的機會，英格蘭禁區內防守犯規送點球大禮，希門尼斯冷靜命中，將比分追至2：3，讓比賽再度充滿懸念。此後墨西哥在主場球迷助威下持續猛攻，第82分鐘甚至一度接近扳平，但希門尼斯的凌空抽射稍稍偏出。補時階段貝林漢中場超遠吊射也被門將沒收，最終英格蘭驚險守住勝局。



墨西哥則在第66分鐘獲得反擊的機會，英格蘭禁區內防守犯規送點球大禮，希門尼斯冷靜命中，將比分追至2：3，讓比賽再度充滿懸念。此後墨西哥在主場球迷助威下持續猛攻，第82分鐘甚至一度接近扳平，但希門尼斯的凌空抽射稍稍偏出。補時階段貝林漢中場超遠吊射也被門將沒收，最終英格蘭驚險守住勝局。 接下來，英格蘭將在準決賽門票爭奪戰中對上挪威，這支剛爆冷淘汰巴西的北歐黑馬挪威，屆時將再掀世界盃另一場焦點大戰。



接下來，英格蘭將在準決賽門票爭奪戰中對上挪威，這支剛爆冷淘汰巴西的北歐黑馬挪威，屆時將再掀世界盃另一場焦點大戰。

2026年世界盃16強淘汰賽繼續火熱開戰，奪冠熱門英格蘭今（6）日作客墨西哥城，迎戰地主國之一的墨西哥。這場大戰因當地惡劣天氣延遲了1小時才開踢，英格蘭雖然在下半場因中衛昆薩（Jarell Quansah）亮鞋底鏟球吞紅牌遭驅逐出場，陷入10人應戰的絕境，但最終仍靠著皇馬帝星貝林漢姆（Jude Bellingham）在98秒內神速梅開二度，以及當家前鋒凱恩（Harry Kane）的關鍵點球，以3：2驚險獲勝。英格蘭不僅成功連3屆挺進8強，更一舉終結了墨西哥在高原主場的22場不敗金身。