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▲白鹿捲入替身、學歷和對前輩無理等爭議，掉粉百萬。（圖／翻攝自微博@白鹿）

演藝圈有許多情侶檔，有些人分手還能做朋友，有些則變成最熟悉的陌生人，中國女星白鹿和張凌赫就是其中一對，當初兩人傳因《寧安如夢》假戲真做，未料分手後卻在公開場合直接把對方當成隱形人。白鹿近來捲入替身爭議，掉粉百萬，反觀張凌赫因《逐玉》爆紅，在《開始推理吧》中罕見分享對感情的看法，感嘆真愛總是會被老天阻止。白鹿頂著流量女星稱號，和丞磊出演的《莫離》破8億播放量，不過日前卻被爆出她連簡單打戲都要替身，替身的臉用馬賽克處理，事件曝光後，劇組還緊急修改正片，不過該劇早就播出結局，還回頭修改顯得有些刻意。也因為這些爭議，白鹿在短短一個月內就掉粉117萬，預計將接演《如夢令》，飾演千古第一才女李清照，未料外界認為她涵養不夠，和李清照完全不搭，喊話找李沁、陳都靈接演。而白鹿的工作人員也在爭議爆發後出面闢謠，直呼完全沒接觸過這個劇本。曾和白鹿合作過，並傳出交往的張凌赫就不同了，如今舊情人發展兩樣情，張凌赫不僅以《逐玉》走紅，還在綜藝節目《開始推理吧》展現私下可愛的一面，其中一集討論到感情，張凌赫激動地喊，「什麼是愛情，愛情就是常覺得虧欠！不是一見鍾情。」還虧金靖只要喝醉了都會有愛情，金靖還沒搭話，他馬上又堵一句，「真愛一般都是會被老天給阻止。」雖然只是節目橋段，但不免讓人想到他和白鹿的過往。