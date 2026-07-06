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台股站穩4萬7千點高檔震盪，市場資金持續轉進具題材性的中低價塑化股。其中，中纖（1718）受惠AI轉型利多激勵，今（6日）早盤股價一度大漲逾8%，衝上16.2元，創下2011年3月以來新高；中石化（1314）則受收購高雄塑酯股權、布局MMA（甲基丙烯酸甲酯）題材帶動，股價一度站回10元整數關卡。截至上午10時20分，兩檔成交量皆突破20萬張，躋身上市成交量前五大個股。中纖日前法說會宣布跨足AI貨櫃型算力中心，並積極切入半導體特化供應鏈，轉型題材受到市場關注。此外，公司6月底代子公司久暢公告，已處分台中銀（2812）逾1.9萬張持股，認列處分利益約2.28億元，處分後仍持有台中商銀12.58億股，持股比率約20.9%。在「AI轉型」與「金融轉投資」雙重題材帶動下，中纖股價自6月25日的9.29元一路攀升，今日最高來到16.2元，不僅重返10元票面，也逼近每股16.71元淨值。由於股價仍屬相對低檔，加上波動幅度大，吸引不少短線資金進駐，以7月3日為例，當沖成交比重高達34.89%。面對中國新增產能衝擊己內醯胺（CPL）市場，中石化近年持續推動石化事業轉型，並同步進行土地資產活化策略，將本業逐步由CPL、AN（丙烯腈）等產品，轉向半導體、能源材料及通訊產業所需的高值化化學品。日前，公司宣布收購日本三菱化學集團子公司持有的高雄塑酯60%股權，交易完成後，高雄塑酯將成為旗下100%持股子公司，市場看好未來MMA布局效益，可望為營運增添新成長動能。中石化股價自7月初約8.36元起漲，今日早盤最高衝上10.7元，不過隨即遭遇隔日沖賣壓，一度回落至9.5元附近，之後再度拉回平盤之上，盤中多空激烈交鋒。值得注意的是，中石化同樣是市場熱門當沖標的，7月3日當沖成交比重達44.34%，顯示短線資金進出頻繁，投資人宜留意股價波動風險。