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佀廣洋遭起底霸凌

佀廣洋發聲明道歉

國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被爆出霸凌事件，但萬美玲上周五面對媒體詢問，臭臉拒絕回應。如今事隔3天，佀廣洋透過聲明道歉，稱自己年少時期不成熟，因為自己的行為讓他們受到傷害，不論時間經過多久，都要鄭重向這些人道歉，同時也對於不實指控做出澄清與說明。佀廣洋登記參選桃園市議員之後，隨即有多名聲稱是他國高中同學的網友指控他霸凌，曾遭佀廣洋帶頭言語羞辱，在校車上被叫「阿醜」，還曾嗆聲「你知道我媽媽是誰嗎？也有人說當年考試考不好，萬美玲直接找老師談，甚至「全校因為他重考一次」；也有人指出他在學校偷抽菸被抓，要媽媽打電話去教官室靠邀；另外也有人起底佀廣洋的小帳號，他曾經在前立委高嘉瑜稱「大罷免大成功」的貼文下，嗆「你他媽被男朋友打成弱智了嗎？」此外，佀廣洋幼稚園同學也稱，當年把白膠擠在頭上、昔日老師接受訪問指出，以前佀廣洋只要晚放學，萬美玲就打電話質問。對於近日網路流傳的各項爭議，佀廣洋公開回應表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。不過，對於網路上其他未經證實的指控，佀廣洋則逐一澄清。他表示，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實，自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。針對網傳偷吃補習班同學雞排及大學靠母親施壓才畢業等說法，佀廣洋否認表示，大學期間是依照校方規定辦理休學及補修課程，程序均符合學校制度，最終完成學業取得畢業資格。佀廣洋強調，做過的事情一定會承認，也願意接受檢驗與反省；但沒有做過的事情，希望社會回歸事實，不要以訛傳訛。